El uso voluntario de cubrebocas en Puebla también aplica para espacios cerrados, por lo que, quien quiera establecer su uso obligatorio está violando la ley, aseguró Miguel Barbosa Huerta, gobernador.

Barbosa Huerta señaló que “ya no es un impedimento el no uso de cubrebocas para entrar a un lugar cerrado”, esto luego de lo ocurrido en una tienda Oxxo en Atlixco donde empleados y clientes tuvieron un altercado por no usar cubrebocas.

“ Eso que hicieron fue una negación al derecho de llegar y estar en ese lugar. Ya no es un impedimento el no uso de cubrebocas para entrar a un lugar cerrado”, dijo.

En conferencia de prensa, instruyó a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de la Secretaría de Salud para que personal acuda al Oxxo a “platicar” sobre el decreto que indica el uso voluntario de cubrebocas.

Desde el 12 de mayo de 2022, por decreto, el uso de cubrebocas en Puebla es voluntario en espacios públicos.

Esto no significa que, si alguien quiere continuar usándolo esté obligado a retirárselo en espacios abiertos o cerrados.

Tras el anuncio, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) indicó que sus restaurantes mantendrían el uso de cubrebocas y se invitaría a la población a usar los cubrebocas en áreas comunes.

Sobre este tema, el gobernador respondió que “quien lo quiera imponer, está violando la ley”.

El decreto para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en Puebla fue firmado en abril de 2020, como medida para disminuir el número de contagios por COVID-19 y finalmente fue derogado en mayo de 2022.

