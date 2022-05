La constancia de situación fiscal se puede tramitar a través de internet de forma sencilla, lo que los patrones están pidiendo a los trabajadores como nuevo requisito por obligación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo al SAT, a partir de mayo es necesario hacer una actualización del código postal, como el trabajador está registrado, lo cual aparece en la constancia de situación fiscal, por ello se solicita.

“ Ahora es obligación del patrón solicitar las constancias a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes” , expuso.

En caso que el trabajador no la entregue antes del 1 de julio, entonces el área de Recursos Humanos no podrá proceder con los recibos de nómina, por ende, no podrá ser cobrada.

Te puede interesar: SAT abre Oficina Virtual para orientar a contribuyentes

Cualquier persona puede solicitar en línea su constancia de situación fiscal, únicamente hay que seguir los siguientes pasos:

Acceder a: satid.sat.gob.mx Elegir la opción Constancia de situación fiscal con CIF Ingresar el RFC, correo electrónico y número de celular Subir identificación oficial Confirmar identidad con un video Firmar la solicitud Llega el acuse de solicitud por correo electrónico y hasta 5 días después el documento

La constancia de situación fiscal es un documento expedido por el SAT que contiene información del Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal, como la actividad económica con la que fue dada de alta la persona que lo solicita.

De hecho, hay patrones que suelen pedir dicho documento con el fin de verificar la identidad del empleado, así como para corroborar que su registro en la entidad cuente con los datos correspondientes como RFC.

__

POB/KPM