Empleado de CFE apuñala con desarmador a perrita en Cholula

A través de redes sociales, ciudadanos evidenciaron la agresión de un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que clavó un desarmador en la cabeza a una perra schnauzer.

De acuerdo con el testimonio, el trabajador agredió a la mascota cuando intentaba realizar la lectura de los medidores en el Fraccionamiento El Pilar en Momoxpan, en San Pedro Cholula, cuando la perrita comenzó a ladrarle.

Tras la agresión, los vecinos llamaron a la policía. Los elementos se entrevistaron con el empleado de CFE quien señaló que lo había hecho porque la mascota le mordió el pantalón.

Aunque en un inicio se informó que la perrita –llamada Pucca– había muerto, sobrevivió al ataque; sin embargo, su estado de salud se reporta como grave y piden ayuda para solventar los gastos médicos.

Amigos este señor de @CFEmx acaba de mat4R un perrito en mi fraccionamiento (El pilar momoxpan) supuestamente lo mordió pero el perrito siempre está afuera y no es agresivo, los policías dicen que no se lo pueden llevar por qué no cometió ninguna falta, ayúdenme a difundir pic.twitter.com/se5ERxROLw

— Vale Peralta (@Valeperaltag) May 11, 2022