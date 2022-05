Durante 2022 se ha popularizado la venta de kits de seguridad para mujeres, que incluyen un pequeño gas pimienta y otros artículos de defensa personal.

Estos botes, presentados en forma de labial o producto de belleza, suelen ser poco efectivos, debido a que el gas pimienta no está en un estado puro.

Por esa razón, no son la mejor opción, explicó, en entrevista para Poblanerías.com, Miguel Barrera Rocha, director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.

Señaló que, los botes de gas pimienta comerciales tienden a rebajar la concentración y tardarán en hacer efecto. Por eso, una buena forma de probar si sirve o no, es colocar un poco de la sustancia sobre el dedo.

Si al hacer la prueba, de inmediato arde, es porque se trata de un producto eficaz. Pero si no arde, o tarda varios minutos en hacer efecto, significa que ese gas pimienta está rebajado y no sirve para defensa personal.

“ Lo ideal es que sí sea de uso para la fuerza (pública). O sea, está buena la idea (respecto a los que se “camuflajean”), pero le echan demasiada agua al preparado” , indica el rescatista.

Ese tipo de llaveros también traen un silbato de emergencia y alarma personal de sonido, además de rompevidrios y otro tipo de artículos, que sirven solo si se saben utilizar.

Opinó que es recomendable su uso, siempre y cuando la persona que los portará aprenda a usarlos, para que su manejo sea eficaz.

Para practicar el uso de romprevidrios o artículos similares, se puede hacer en frutas como naranja, manzana o sandía, para sobre ellas encajarlo y medir qué tan eficaces son.

“ Todo, si lo prácticas, sirve. Tienes que sentir como se entierra (en las frutas). No es nada más que lo compres, porque a la hora de la hora no vas a saber usarlo. No vas a saber si dejarlo ahí, si sacarlo, si seguir enterrándolo. Te puede funcionar hasta un bastón” , reitera.

¿Cómo elegir un buen gas pimienta y dónde comprarlo?

Antes de buscar un gas pimienta, se recomienda consultar las leyes de cada estado para conocer si el uso del gas pimienta es o no permitido y sobre cuáles circunstancias.

En el caso de Puebla, sí es posible usarlo como método de defensa personal.

El Artículo 179 del Código Penal indica que las personas pueden portarlo, siempre y cuando no pasen los 150 gramos.

El ingrediente activo, y el único que debe indicar que tiene, es la capsaicina (u Oleoresin Capsicum) al 100%, de otra forma hay algunos que los rebajan y por lo mismo su efecto es bajo o nulo, por lo que esos no son ideales para quien busca usarlo como defensa personal.

Se recomienda hacer la prueba sobre un dedo, poniendo una cantidad pequeña, para saber si es efectivo. Si arde, significa que es un buen producto.

Hay que verificar quién es el vendedor, pues en redes sociales o hasta en venta por catálogos suelen comercializarse los que están rebajados, por eso es mejor acudir cerca de academias de policías o, en el caso de Puebla, una buena opción ideal es la 25 Zona Militar o en tiendas de venta de equipo táctico.

Algunas opciones dónde comprar gas pimienta en Puebla, son:

B-Tactical 9/11: 26 Sur #1103, Azcarate. Entre 13 y 11 Oriente.

Army Store: Av. 9 Oriente #2018, Azcarate.

Army Rothco: 32 Sur #130, Santa Bárbara Sur.

Cóndor VIP: Diagonal Gral. Maximino Ávila Camacho #3010, Santa Bárbara Sur.

Hay que tomar en cuenta que, debido a la presentación del gas pimienta, suele evaporarse con el paso del tiempo, por ello dura hasta dos años.

Gas pimienta, de los mejores artículos para la defensa personal

Miguel Barrera Rocha considera que el gas pimienta es la mejor opción para la defensa personal, sobre todo para mujeres, pues lo que se pretende es evitar el contacto físico con la persona agresora.

El accionar un gas pimienta puede alcanzar a la persona agresora hasta dos metros de distancia; es decir, no es necesario acercarse más de eso al atacante. Además, así se tiene mayor oportunidad de escapar.

“ Ese es el ideal (el gas pimienta), porque para hacer uso de cualquier otro método de defensa personal, se necesita un entrenamiento y una capacidad mínima”, refirió.

Comenta que en caso de un ataque físico de hombres contra mujeres, se puede intentar defenderse golpeando en los muslos; así, si quiere correr se le dificultará sostenerse, debido a su composición corporal.

En el caso del gas pimienta, pese a que hace efecto al aventarlo en cualquier parte del cuerpo, una de las mejores opciones es rociarlo directamente a los ojos, luego de ello correr inmediatamente para alejarse y no quedarse a ver su reacción.

Aunque el agresor o la agresora intente correr, eso le hará más daño, como parte de las reacciones que le provoca.

“ La función efectiva del gas pimienta es a los ojos o cara de la persona, porque no va a poder continuar respirando. Si corre, él mismo va a amplificar los efectos en la garganta. Eso arde en la piel al instante, sí es bueno ”, apunta.

Entre los efectos que provoca su uso, están:

Ardor en ojos y cara

Sensación de dificultad de respiración

Picor de nariz y estornudos

Tos

Posible ceguera temporal (15 a 30 minutos)

Es importante mencionar que, según la Revista de Oftalmología Investigativa y Ciencias Visuales, la simple exposición a este compuesto químico es inofensiva, aunque si es constante sí podría causar daños a largo plazo, como la sensibilidad de la córnea.

Además, hay que tomar en cuenta, para su uso, que hay algunos que tienen un seguro, por lo que hay que quitárselo para poder accionarlo. Se recomienda tenerlo en un espacio a la mano, ante posibles situaciones de riesgo.

Y, una de las recomendaciones más importantes, es que hay que considerar que al usarlo no hay que respirarlo. De ser posible, intentar verificar que el aire no corra hacia la cara de quien lo está usando, porque puede ser perjudicial.

