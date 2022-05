El Colectivo Voz de los Desaparecidos marchó con las mamás que no pueden festejar el 10 de Mayo, debido a que sus hijos no aparecen.

Este 10 de Mayo se manifestaron madres del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, para visibilizar sus casos, como las señoras Noemí López Cadena y Minerva González Roque, quienes buscan a sus hijos.

Por el Día de la Madre, marcharon las mamás que buscan a sus hijos desaparecidos, y otras que piden seguridad para que sus hijos no sean “los que siguen”, con una movilización que partió del Zócalo de Puebla, hacia la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, hasta llegar a la Fiscalía de Puebla.

Primero se efectuó una rodada solidaria a las 9 de la mañana por parte del colectivo Somos Fuego, cuyos integrantes llevaban consigo fichas de desaparecidos, que partió de Paseo Bravo, luego arribó al Zócalo de Puebla con la consigna “no están solas, no están solos”.

A las 10:30 de la mañana partió la marcha con carteles con fichas de búsqueda de desaparecidos, y frases como: “Nada qué festejar”, “Te busca mi corazón”, “10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”.

Minerva González no pierde la esperanza de encontrar a José Martín

José Martín Jiménez González despareció el 22 de noviembre de 2018, luego que saliera de su domicilio ubicado en el municipio de San Salvador Chachapa, para comprar mercancía, debido a que su familia se dedicaba al comercio de toallas, sábanas, edredones, y él acudió a surtir, pero nunca regresó.

En entrevista para Poblanerias.com, Minerva González, madre de José Martín, comentó que lo ha buscado en diversos sitios como: hospitales, cárceles, en las calles, y casi cualquier lugar donde pudiera estar, sin embargo, a casi cuatro años sigue sin conocer sobre su paradero.

“ Mi hijo se despide de mi y me dice ‘dame la bendición, mamá, voy por toalla para vender mañana en Tepeaca’, dieron la 5 y las 6 de la tarde y mi hijo nunca llegó. Empecé a buscarlo donde se supone que desapareció en San Salvador Chachapa, lo he buscado mucho, pero no lo encuentro ”, expone.

Asimismo, Minerva expone que uno de sus mayores miedos es que nunca lo vuelva a ver, debido a que es una persona de la tercera edad y tiene discapacidad, luego que se fracturó el fémur, pero aún así no descansa y busca a su hijo, pues no le importa nada más que encontrarlo, asegura.

“ Y lucho y busco y no lo encuentro, no sé qué voy a hacer, porque ya estoy grande y si no aparece mi hijo, yo me voy a ir sin verlo, porque nunca tendría paz” , comenta.

En cuanto a la respuesta que le han brindado las autoridades en Puebla, explica que no la han recibido, pues argumentan que por su edad es una persona vulnerable ante las condiciones sanitarias. Aún así, recibe acompañamiento en el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

Asimismo, en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) le dijeron que los datos de José Martín se habían desaparecido, pese a que en ese momento la señora Minerva vio el nombre de su hijo en la computadora que estaba observando.

Noemí López busca a su hijo José Rafael

En el caso de Noemí López Cadena, busca a su hijo, José Rafael Martínez López, quien desapareció el 24 de abril de 2022 a casi dos semanas del Día de la Madre, fecha que hoy no puede celebrar, por la angustia de no saber el paradero de su hijo.

Explica que José Rafael desapareció por la mañana, luego que salió de su domicilio, ubicado en la colonia Luz de Alba.

“ Él sufre de ansiedad y depresión, entonces, eso nos preocupa, porque no sabemos más. A él se le da salir a caminar, pero ahora no regresó. Hemos salido a otros municipios, pero es muy grande Puebla, no podemos solos” , dice.

En tanto, respecto a la celebración del 10 de Mayo, la señora Noemí pide empatía de la sociedad ante su manifestación, debido a que explica que perder un hijo y lo que las madres sienten “no es cualquier cosa”.

“Tenemos a un gobernador que oculta la desaparición”, acusa el colectivo

Entre las consignas de este 10 de Mayo, en la manifestación de Voz de los Desaparecidos, sentenciaron que el Gobierno de Puebla no acepta los casos de desaparición forzada, pues días antes Miguel Barbosa sentenció que “en Puebla no hay levantones”, pese a que son múltiples los casos de desaparecidos.

En ese sentido, María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los desaparecidos en Puebla, aseguró que eso es falso, pues “todas las desapariciones comienzan con un ‘levantón’”, además son múltiples las familias que se han acercado para pedir su ayuda ante este tipo de situaciones.

“ Ya estamos listos (para buscar), ya contamos con nuestras herramientas, hacemos búsqueda en vida, pero también en fosas clandestinas. Nosotros ya estamos listos ¿y el gobierno para cuándo? ”, expuso.

Asimismo, expuso que incluso Voz de los Desaparecidos tuvo que conformar su propio equipo de búsqueda, por ejemplo, hay integrantes capacitados para realizar búsqueda y rescate de cuerpos en fosas clandestinas.

Durante la manifestación, arribaron a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, donde entregaron un pliego petitorio recibido por un delegado, quien aseveró que se le iba a entregar a la Secretaría de Gobernación.

Posteriormente, culminaron en la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde colocaron las imágenes de los desaparecidos y colocaron flores, mientras esperaron hablar con el fiscal Gilberto Higuera, pero no ocurrió.

Texto: Karen Mojica

Fotos y video: Karen Mojica y Juan Carlos Sánchez Díaz

__

