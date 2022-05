OPINIÓN: Red Bull, el mejor lugar para Checo

Las órdenes de equipo siempre generan controversia fuera del equipo que las implementa. Lo hemos visto con varios equipos, pero resaltan Ferrari, Mercedes y Red Bull. Los beneficiarios casi siempre han sido los pilotos identificados como el “número 1” de cada equipo.

Vale anotar que Schumacher, Hamilton y Verstappen no podrían ostentar los récords que presumen sin un complejo trabajo de equipo. Y no me refiero únicamente al rol que desempeñan los pilotos que los acompañan, sino a todas las personas involucradas en el diseño, operación y mantenimiento de los autos.

No se trata únicamente de una visión romántica del trabajo de equipo. Mercedes ha dado muestra en incontables ocasiones de la importancia de contar con un estratega de primera línea como James Vowles. Aunque varios de los triunfos obtenidos por Hamilton han sido resultado de ingeniosas estrategias ideadas por Vowles, es claro que tales estrategias no tendrían sentido sin un compañero de equipo capaz de cumplir con su parte.

En este contexto, Checo Pérez debió tener claro lo que Red Bull esperaba de él y lo ha cumplido con creces. Sin el “Ministro de Defensa”, Max Verstappen no habría logrado ser campeón en 2021. Sigue siendo injusto que ese campeonato se achaque más al error de Michael Masi con el auto de seguridad que a la extraordinaria actuación de Checo al retrasar a Hamilton en pista.

Lo que ocurrió este fin de semana en Barcelona es una muestra de ese trabajo en equipo. Horner tenía claro que, ante el abandono de Leclerc, la misión de Red Bull debía concentrarse en tratar de compensar los dos abandonos de Verstappen al inicio de la temporada. Al enfocarse en ello y ejecutarlo como se esperaba, tanto el equipo como uno de sus pilotos (Verstappen) amanecen en la cima de ambos campeonatos, algo que no hubiera ocurrido de haber triunfado Checo Pérez.

Al calor de la carrera, Checo se mostró inconforme al recibir la instrucción de dejar pasar a Max. Algo debieron decirle Horner y Marko en los instantes posteriores a la carrera, porque el mexicano cambió completamente de actitud durante las entrevistas. Es claro que una actuación disciplinada lo llevará a facilitar su proceso de renovación y que, a pesar del gran nivel que Checo exhibe, Verstappen sigue siendo superior.

Tampoco hay que engañarnos, porque Checo lo debe tener claro. Con niños pequeños y un entorno de Fórmula 1 cada vez más demandante, el retiro no es una opción tan lejana. Red Bull es un equipo competitivo y atractivo comercialmente, por lo que de momento, los de Milton Keynes son la mejor opción para el mexicano. Y, hay que admitirlo, nos encanta ver la bandera de México en el podio.