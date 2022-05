La joven Sandra Elizabeth Pérez Portillo, de 32 años, fue secuestrada el pasado 27 de abril de 2022 en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, en el municipio de Amozoc.

Su secuestro quedó grabado en cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a la joven caminando sobre la calle 2 Norte en la colonia Signoret, en Chachapa, cuando se observa a un sujeto que va detrás de ella mientras un auto Peugeot azul se acerca.

Posteriormente, se observa cómo el hombre la toma por la espalda, mientras abre la puerta del vehículo, la mete por la fuerza y se dan a la fuga.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de Sandra. Este 1 de mayo, familiares de Sandra, acompañados de vecinos de Chachapa cerraron la carretera federal Puebla-Tehuacán, para pedir a la Fiscalía General del Estado que se agilicen la búsqueda de la joven.

De acuerdo con reportes, ninguna autoridad del estado ni de Amozoc se acercaron a la manifestación.

Este domingo vecinos de Chachapa preocupados por el paradero de #sandraElizabeth cerraron la carretera pero al parecer no llego ninguna autoridad para brindar atención al caso de una mujer desaparecida en #chachapa, si no se hace viral, no ponen atención, COMPARTAN!! pic.twitter.com/VSiL2BN1d0

— 𝖁𝖎𝖈𝖙𝖔𝖗𝖎𝖆 𝕽𝖔𝖉𝖗í𝖌𝖚𝖊𝖟 (@ABOGADAVRL) May 2, 2022