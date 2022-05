Organizaciones civiles han creado la plataforma ERES Víctima, en la que planean crear un registro nacional de siniestros de tránsito y una red de víctimas viales en México.

El proyecto es impulsado por la asociación poblana Manu Vive, así como Manu Vive A.C., Gabi Bici Blanca, Víctimas de Violencia Vial A.C., Libre Acceso A.C., quienes además, con esta plataforma buscan acompañar y prevenir lesiones y muertes viales.

La presentación del proyecto ERES Víctima, que se encuentra en el sitio web victimasviales.refleacciona.org, ocurre en la coyuntura de la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México.

Las pérdidas por siniestros de tránsito

En ese sentido, indicaron que las cifras más actuales de muertes y lesiones muestran una situación de violencia normalizada, pues 16 mil personas fallecen en México cada año y 40 mil quedan lesionadas de por vida a causa de los siniestros de tránsito.

En cuanto a las lesiones derivadas, estas significan un riesgo para toda la población, pero particularmente para la población infantil, adolescentes y personas adultas jóvenes.

En 2012 fueron la primera causa de muerte en niñas y niños entre 5 y 9 años, y la segunda causa de muerte en jóvenes y adolescentes de 10 a 19 años de edad.

Además del costo humano, también hay un impacto económico en México según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Se estima que en 2018, los costos por siniestros de tránsito en México sumaron entre 174 mil millones y 204 mil millones de pesos, y que la venta de vehículos que cuentan con sistemas y dispositivos de seguridad vehicular en México se relaciona con reducciones en el registro de siniestros de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, lo que significa una reducción de muertes, lesiones y los costos asociados.

¿Cómo se integrará y funcionará la plataforma?

Durante la presentación, Ramón Vara, padre de Manu– de Manu Vive A.C. señaló las dificultades a las que se enfrentan las familias de víctimas tras un siniestro vial.

“ Las víctimas de siniestros de tránsito nos enfrentamos a la corrupción y turbios manejos que existen por parte de autoridades, ministerios públicos, agrupaciones sindicales y agentes de seguros”.

Por esa razón, decidieron unirse para crear esta plataforma y visibilizar la problemática de quienes pierden a sus seres queridos en calles, avenidas y carreteras de México.

“ Supimos que había que hacer algo por las víctimas de siniestros de tránsito, quienes no sólo son revictimizadas, sino que en muchos casos quedan huérfanos, gente allegada a ellos que sufren por su pérdida y quedan desamparados”.

Alma Chávez, integrante de Víctimas de Violencia Vial A.C., explicó que la plataforma mostrará bases de datos con indicadores y metodología de calidad a fin de que sea un referente de consulta para medios de comunicación y tomadores de decisión en los tres niveles de gobierno.

Estará nutrida de fuentes oficiales, además de notas de prensa, redes sociales y contacto directo con las víctimas. “Recordemos que lo no se ve no existe, y lo que no se mide no se puede mejorar.”

--

POB/LFJ