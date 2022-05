Madres, integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, protestaron frente a la Fiscalía General del Estado para pedir a las autoridades agilizar las denuncias presentadas por sustracción de menores.

La violencia vicaria se ha denominado como un tipo de violencia que ejerce un progenitor maltratador como forma para causar daño psicológico a una madre a través de sus hijos.

Las manifestantes acusaron a la Fiscalía de retrasar las denuncias por sustracción de menores y eso, da la oportunidad a los agresores de continuar en la impunidad.

Violencia que no se detiene a tiempo, violencia que escala. Eso es algo que hemos visto, porque todos los casos de violencia vicaria comenzaron con violencia doméstica, con violencia familiar”

Señalaron que el 11 de mayo se conmemora la Lucha contra la Violencia Vicaria y explicaron que este tipo de violencia también es contra los menores de edad, por lo que se les considera víctimas.

Aunque no es exclusivo, en la mayoría de los casos, la violencia vicaria ocurre precisamente con la sustracción de los menores, aunque también puede ser con otros familiares.

Salir del círculo de violencia no es nada fácil. No es fácil aceptar que somos violentadas, pero cuando eso no lo detenemos a tiempo, escala y escala”,