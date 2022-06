Vecinos en Amalucan, en Puebla capital, denuncian que las alarmas vecinales que hay en la zona no funcionan como deberían, puesto que al activarlas no llega el aviso a las autoridades y por ende no acuden a verificar qué ocurre.

Pese a que sí suenan las alarmas vecinales en el Infonavit Amalucan, no funcionan, no dan aviso a la policía para que acudan al auxilio de los vecinos, de acuerdo a la denuncia expuesta por lugareños a Imagen Noticias Puebla.

Dicha denuncia la realizan luego que la madrugada del 16 de junio dos hombres intentaran ingresar a uno de los domicilios para robar, posteriormente la familia que reside en el sitio procedió a activar la alarma sin tener respuesta.

Posteriormente, tuvieron que hacer la llamada al 911, donde les indicaron que esas alarmas vecinales ya no funcionan. Además, sí enviaron una patrulla, pero llegó casi una hora después de haber solicitado el auxilio; tiempo en que los dos hombres huyeron.

En ese sentido, Adán Domínguez Sánchez, gerente del municipio de Puebla, expuso que los tres sistemas de alarmas vecinales existentes estaban “prácticamente apagados”, aunque dos de estos ya funcionan.

Alarmas vecinales del programa Ventanas Ciudadanas

Uno de los sistemas es el programa de Ventanas Ciudadanas, que se implementa en conjunto con los comités vecinales, donde se puede activar la alarma mediante una app para celular o presionando un botón de pánico que está instalado en una tienda o en un poste de la calle.

Luego, los operadores de control de emergencias reciben la alarma con el video en vivo, captado por cámaras de videovigilancia, de las cuales hay mil en Puebla capital, para enviar a la patrulla más cercana y brindar el apoyo, de acuerdo a Genetec, empresa que las opera.

Respecto a este mismo programa de alarmas vecinales, Bernardo Arrubarrena García, secretario de Administración, refirió durante marzo de 2022 que la anterior administración lo dejó funcionando a menos del 5%, por lo que se realizarán cambios para que funcionen en su totalidad.

De hecho, detalló que las cámaras no estaban conectadas con la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) ni el C5, pues incluso necesitan internet y no tenían acceso a este.

Por otra parte, María Rivero Marines, secretario de Bienestar, informó el pasado 14 de junio de 2022 que se colocarán más Ventanas Ciudadanas en unidades habitacionales de la capital poblana, en una nueva etapa del programa.

