En el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP se realizará el Beatles Festival, que comprende distintas actividades del 1 al 3 de julio de 2022, en un horario de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

De acuerdo al CCU, para los seguidores de The Beatles, podrán disfrutar de la proyección del docuserie Get back, que contará con acceso controlado sin boleto, donde se muestra al grupo durante la realización del álbum Let it be y su último concierto.

Asimismo, habrá distintas charlas sobre The Beatles, en el mismo CCU, y algunos conciertos gratuitos; aunque el domingo 3 de julio habrá dos que sí tendrán costo en el auditorio del CCU, en 200 pesos luneta y platea y 250 pesos preferente y VIP.

También, se podrá disfrutar de la exhibición de material discográfico de The Beatles en el Lobby del Teatro del CCU, con distintos discos que lanzó el grupo.

Y se realizará una charla por 55 años de Sargento Pimienta, exitoso álbum de The Beatles, a cargo de Car Cortés Stefanoni, licenciado en Música.

Viernes 1 de julio

Docuserie Get back (primera parte)

Horario: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Sala de cine 2

Sábado 2 de julio

Docuserie Get back (segunda parte)

Horario: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Sala de cine 2

55 años del sargento pimienta

Charla por: Car Cortés Stefanoni

Horario: 12:30 p.m. a 1:30 p.m.

Lugar: Sala de cine 2

Conciertos en Andador Cultural CCU

Grupo staff oficial: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Fernando Mastretta: 3:15 p.m. a 4:15 p.m.

Grupo Black guitarrs: 4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Grupo los beatos: 5:45 p.m. a 8:45 p.m.

Domingo 3 de julio

Conciertos en Andador Cultural CCU

Grupo sinderesia: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Grupo glass onion: 1:15 p.m. a 2:15 p.m.

El regreso de Get back en el año 2022

Charla por Raymundo Gabriel y Ricardo Calderón

Horario: 3:00 p.m. a 4:45 p.m.

Lugar: Sala de cine 2

Docuserie Getback (tercera parte)

Horario: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Sala de cine 2

Conciertos en Auditorio CCU

Grupo wings: 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Grupo morsa: 8:15 p.m. a 7:30 p.m.

Exhibición de material discográfico

Horario: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Lobby del teatro del CCU

