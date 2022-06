La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) buscará dialogar con las autoridades municipales de Puebla, con el fin que los parquímetros también operen los fines de semana, y no solo la mitad del sábado, como hasta ahora es.

De acuerdo a Marco Antonio Prósperi Calderón, presidente de Canaco Servytur, esta medida se propone para evitar que un solo coche permanezca más de cuatro horas estacionado, pues considera que eso reduce las posibilidades que más personas lleguen a los comercios de la zona.

A la par, mencionó que, de aceptar su propuesta, también se pretende evitar que “franeleros” tengan tiempo para cobrar por los espacios de parquímetros.

Por eso, la propuesta es que el horario del sábado se extienda, ya que solo opera de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que quedaría hasta las 10:00 p.m., como es entre semana. Así como el mismo horario para el domingo, que hasta ahora es el día libre de operación de parquímetros.

Hay amparos contra parquímetros

Durante los primeros días de operación de los parquímetros, hubo amparos por parte de ciudadanía al estar en desacuerdo con su operación, sobre todo quienes trabajan por la zona se quejaron al solo poder usarlos cuatro horas, ya que sus jornadas laborales duran aproximadamente 8 horas.

Asimismo, en la zona de El Carmen, vecinos colocaron lonas para mostrar su inconformidad hacia los parquímetros, que iniciaron su operación durante junio de 2022.

Además, en algunos establecimientos hay carteles que indican precisamente que los empleados no solo trabajan 4 horas, asimismo no ven viable pagar por el espacio de estacionamiento, pues se les informó que se les daría un cajón especial y no ha ocurrido.

Tanto para residentes como comerciantes del Centro Histórico, el Ayuntamiento de Puebla informó que, en caso de no contar con una cochera comprobable, se asignará un espacio gratuito.

Para eso, debían acercarse a las oficinas de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, ubicadas en Prolongación Reforma #3308 colonia Amor, para oficializar el trámite.

Cabe recordar que los parquímetros en Puebla están en la zona que va de la 17 Oriente-Poniente hasta la 8 Oriente-Poniente, entre la 11 Norte-Sur y bulevar 5 de Mayo. En este polígono, se habilitaron cuatro mil 638 cajones de estacionamiento.

En tanto, los costos quedaron de esta forma:

Primera hora : gratis

: gratis Segunda y tercera hora : 5 pesos cada una

: 5 pesos cada una Cuarta hora : 10 pesos

: 10 pesos Personas con discapacidad y residentes del Centro Histórico no pagan.

__

POB/KPM