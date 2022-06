El martes 28 de junio, inició la vacunación de niños en Puebla, de las edades para niños de 5 a 11 años. Durante tres días, lo pequeños tendrán que hacer largas filas con sus padres para poder obtener la vacuna.

Muy temprano, casi de madrugada, decenas de padres de familia llevaron a sus hijos a este centro de vacunación: el Hospital del Niño Poblano.

Mientras algunos platicaban con los demás niños que iban con ellos, otros se paralizaban de nervios. Algunos gritos y llanto se podía escuchar en varios puntos del recinto.

La paciencia era el factor clave, no muchos padres y madres contaban con ella; incluso había algunos que recurrían a técnicas de sometimiento para llevar a cabo el proceso, en cambio, otros abrazaban y tranqulizaban a los infantes, limpiándoles las lágrimas y hasta los mocos.

Acabando la inyección, la cara cambiaba: "ya ves, no pasó nada" y algunos sonreían diciendo "no me dolió" al tiempo que descansaban del martirio. Y es que no es para menos, dos años de encierro y salir a enfrentarse a una aguja, no es cosa sencilla.