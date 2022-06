Existen opciones de hotel para mascotas en Puebla, para cuando sus dueños van a salir de viaje o simplemente tienen la necesidad de llevar a sus mascotas a que reciban atención y cuidado durante todo el día.

En Poblanerias.com seleccionamos cuatro opciones distintas, basándonos en los hoteles o pensiones para perros y gatos en Puebla con las mejores reseñas, y verificando que estos sitios dan seguimiento con los dueños de las mascotas mediante WhatsApp para informarles sobre su estado con fotos y videos.

Asimismo, una alternativa de hotel para mascotas, puede ser consultar con el médico veterinario de confianza si cuenta con el servicio para cuidarlos, debido a que en su mayoría sí lo hacen.

Independientemente del sitio, es importante tener en cuenta que la mascota debe contar con vacunas y estar desparasitada, con el fin de proteger a los otros perros o gatos con los que va a convivir y viceversa.

Rezoort

Es un hotel para mascotas creado por un equipo de veterinarios, donde tienen un área para gatos y otra para perros. Además, el sitio destaca que es libre de jaulas, es decir, las mascotas no estarán encerradas en estas, sino que pueden estar dentro del espacio correspondiente.

En el caso de gatos, el costo es de 190 pesos por noche, es necesario llevar su alimento y presentar su carnet de vacunación o prueba de SIDA y leucemia; de no contar con estas últimas, sí se puede cuidar, pero se separa del resto de felinos.

Mientras que para los perros el costo es de 200 pesos si es pequeño, 240 pesos mediano y 300 pesos si es raza grande. También hay que llevar su alimento y se pide una cama o cobija, con el fin que pueda oler algo familiar y su adaptación sea más sencilla, y comprar sus vacunas y desparasitación.

El horario de atención es de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y está ubicado en Avenida 28 Oriente #215, Xanenetla.

Contacto: 229 233 6062

Casa Benito

En ese sitio solo reciben perros, es necesario mostrar la cartilla de vacunación y desparasitaciones, asimismo, se hace una revisión de salud que no tiene costo, luego es necesario hacer una evaluación sobre su carácter y cualidades que la hace un entrenador por 100 pesos.

Finalmente, ya es posible agendar fecha para guardería u hotel, donde podrán acceder a un jardín, áreas recreativas, atención veterinaria, entre otros.

El costo de este hotel para mascotas por día es: pensión de 200 pesos, guardería varía de 60 a 120 pesos.

Esta opción se ubica en la Avenida 19 Poniente #703, en la colonia Chulavista y su horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m., sábados de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., y los domingos no se abre.

Contacto: 222 251 5751

I love my dogs

En este lugar no solo hay de este hotel para mascotas, sino también estética profesional para perros, cuya especie es la única que reciben con los siguientes costos por noche:

Perro chico: 200 pesos

200 pesos Perro mediano: 230 pesos

230 pesos Perro grande: 250 pesos

250 pesos Perro extra grande: 300 pesos

Se ubica en UNAM #7340, colonia Universidades, y su horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos está cerrado.

Contacto:222 574 5561

Amor Chiquito

Este hotel para mascotas está enfocado específicamente en perros de razas pequeñas, así como gatos, con espacios libres de jaulas, bajo la supervisión de una veterinaria y con área de juegos. Además, se da un reporte con fotos a los dueños de las mascotas.

Este hotel para mascotas se ubica en Cholula, en Prolongación de la 15 Sur #1106, y su horario de atención es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. los sábados, y de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. los domingos.

Contacto: 222 24 69 04 82

