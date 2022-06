Katya Echazarreta es una ingeniera Eléctrica, con origen en Jalisco, México, que consiguió ser la primera mujer mexicana en ir al espacio, así como la estadounidense más joven en volar a este, con lo que busca inspirar a niñas y mujeres mexicanas desde su trabajo en la NASA.

"Estoy aquí para empoderar mujeres en las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)", dice la mexicana que nació en Guadalajara, aunque su familia es de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

La ingeniera mexicana se mudó a Estados Unidos cuando tenía siete años de edad, luego de dos años logró adaptarse al idioma y en ese país se acercó más a las matemáticas, astronomía y física, según explica en su sitio web.

Katya Echazarreta, de 26 años de edad, es egresada de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde consiguió estudiar con una beca del 100%.

Además, en su etapa universitaria fue contratada por la NASA como pasante en el Laboratorio de Propulsión. Seis meses antes de concluir sus estudios, le ofrecieron formalmente unirse como ingeniera.

“ En un año me convertí en líder de electrónica y líder de pruebas. He trabajado en misiones como: Perseverance Rover, Europa Clipper y Mars Sample Return”, comparte en su cuenta de TikTok.

El camino no fue sencillo para Katya Echazarreta, debido a la falta de oportunidades para mujeres en la ciencia, pero permaneció esforzándose por lograr sus sueños y con ello consiguió ser la primera mujer mexicana en ir al espacio.

Ahora, no solo busca seguir creciendo como profesional, sino también inspirar y alentar a que niñas y mujeres también puedan conseguir sus objetivos, como llegar a la NASA e ir al espacio, explica.

“ A lo largo de mi camino en la escuela de ingeniería fui muy consciente de la falta de mujeres en el campo. Esto fue muy difícil para mí porque no tenía muchas personas a las que pudiera pedir consejo sobre varios temas, como los sesgos implícitos que enfrentamos a diario” , comparte la ingeniera mexicana.

De hecho, a ella la inspiraron distintas mujeres en la ciencia, como:

Katya Echazarreta mencionó que fue seleccionada entre 7 mil personas de todo el mundo por Space For Humanity, con el propósito de trabajar en un proyecto de investigación sobre el fenómeno denominado Overview Effect (Efecto Visión General) en la misión New Shepar en el cohete NS21 de Blue Origin.

El sábado 4 de junio de 2022, fue lanzado el cohete NS21 con Katya Echazarreta y su tripulación en un viaje de 10 minutos al espacio. Sobre dicho tiempo, la ingeniera de la NASA explicó que es sumamente costoso aumentar el tiempo para permanecer en el espacio, por ello fueron solo unos minutos.

De hecho, meses antes, Blue Origin informó que el costo de un viaje en su cohete es aproximadamente de 28 millones de dólares. Aunque, Katya Echazarreta fue seleccionada por Space for Humanity y no tuvo que pagarlo.

“ Siempre supe que podría ir al espacio, podía verme a mí misma ahí, solo necesitaba la oportunidad. Mientras crecía, decidí que haría todo lo que necesitara para alcanzar esa meta”, expresó la mexicana.

This is the face of a woman who kept a promise she made at 7 years old.

Esta es una mujer que cumplió una promesa que hizo a los 7 años. pic.twitter.com/J3H488QrLF

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 5, 2022