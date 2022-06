Edición de video: Juan Carlos Sánchez Díaz

“Son secuestradores” “se están robando a los niños”, fueron algunos de los señalamientos que terminaron con linchamientos de –al menos– ocho personas en los últimos siete años.

Insertada en un contexto de inseguridad y violencia generalizada, la desinformación, los rumores y las suposiciones, son como pólvora.

Sin embargo, esta falsa narrativa que anda de “boca en boca” sobre supuestos delincuentes no es nuevo. Precisamente, este el papel que juega la desinformación, explicó Tadeo Luna de la Mora, investigador de Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla.

En entrevista con Poblanerías.com comentó que, los linchamientos se producen en un contexto de falta de confianza hacia las autoridades por su inacción ante los problemas que aquejan a la sociedad, además de los altos niveles de impunidad, dijo.

Las campañas de no hacer caso a la desinformación es una de las posibilidades para disminuir los linchamientos, pero no es lo único, porque estos mensajes están insertados en un contexto de violencia e inseguridad que no es gratuito”.