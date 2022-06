En el municipio de Puebla se realizará la primera marcha Asexual y Disidencias por el Orgullo, que partirá de Paseo Bravo el próximo sábado 25 de junio.

De acuerdo a Somos Fuego, el evento se efectuará en su primera edición en Puebla partiendo a las 3:30 p.m. de Paseo Bravo, frente al “Gallito” y recorrerán las principales calles del Centro Histórico.

El propósito es tomar las calles en visibilización del espectro asexual y disidencias, que hasta 2019 alrededor de 1% de personas en el mundo, es decir aproximadamente 75 millones, se identificaban como tal, de acuerdo a datos de la ONG Advocates for Youth.

La asexualidad se refiere a quienes no tienen atracción sexual hacia otras personas, eso no quiere decir que no le atraiga alguien de manera física, emocional, mental y/o espiritual, o enamorarse, sino que simplemente no desean tener relaciones sexuales, detalla la ONG.

Se trata de una orientación sexual que en esta marcha se lucha por visibilizar, puesto que hay personas con falta de información al respecto, incluso quienes se sienten identificados no se sienten apoyados. Contra eso, buscan luchar.

Dentro de la asexualidad, existen otros espectros como la demisexualidad, que engloba a quienes necesitan establecer un vínculo emocional, para sentirse atraídas sexualmente por otros.

Incluso, a raíz de la falta de visibilización, se creó el Día Internacional de la Asexualidad, que se conmemora cada 6 de abril, donde hay marchas, platicas y talleres, así como otras actividades, alrededor del mundo.

Es importante conocer que:

No es lo mismo que la disfunción sexual. Esta falta de deseo sexual no debe ser tratada como trastorno, ya que la diferencia reside en que las personas que son asexuales se sienten cómodas con ello y así desean vivir su vida. Es diferente del celibato.A diferencia del celibato, que es una elección, la asexualidad es una orientación sexual de personas que tienen las mismas necesidades emocionales y son capaces de formar relaciones íntimas como el resto del mundo. Les interesa el romance. Las personas asexuales no están peleadas con las demostraciones románticas (conocidas en las relaciones), quienes sí lo son a menudo pasan por alto el género, ya que indican que lo que realmente les atrae es la personalidad no el sexo.

__

POB/KPM