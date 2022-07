Africam Safari recibirá a felinos que necesitan recuperarse tras ser rescatados del santuario Black Jaguar-White Tiger, donde se encontraban leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que este viernes 22 de julio más de 20 felinos serán trasladados a Puebla.

Previamente, Frank Carlos Camacho, director de Africam Safari, detalló que el parque de conservación animal ya está preparado para recibirlos, con un equipo de veterinarios, a la espera que la dependencia resolviera detalles internos para hacerlo posible.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Frank Carlos Camacho (@frankcarloscamacho)

Por ello, fue este 22 de julio de 2022 que acudieron al rescate de los felinos para recibirlos y trasladarlos a bordo de camionetas.

Al respecto, Frank Carlos contó mediante Instagram cuando les dieron el acceso y pudieron ver a los felinos, donde encontraron que algunos tienen problemas de ceguera, así como otros daños.

Por otra parte, la Profepa fue señalada por no respetar protocolos con los elementos de Africam Safari que acudieron por los animales, según denunció Arturo Islas Allende, actor y activista ambientalista.

“ Dejaron poco más de horas en la calle al equipo de Africam Safari que llegaron con más de 10 médicos, 10 remolques y cajas especiales para atender a los felinos, a otros veterinarios de otro recinto que también está apoyando, los tienen citados desde las 8 a.m. ”, denunció la tarde del 22 de julio.

Además, dijo que en las horas que dejaron al personal a las afueras de donde están resguardados los felinos: “una leona agonizaba adentro, sin que nadie se diera cuenta”.

Sobre su estado, detalló que fue canalizada y precisamente los médicos veterinarios de Africam Safari intervinieron para tratar de “salvarle la vida”.

Cabe mencionar que el pasado 20 de julio, ya había muerto una leona rescatada de Black Jaguar-White Tiger, cuando se encontraba bajo el cuidado de Profepa, informó la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, A.C. (AZCARM).

Muy lamentablemente informamos que el día de ayer murió una leona africana en el predio de la Fundación #BlackJaguarWhiteTiger pic.twitter.com/7sDozTUAVf — AZCARM (@azcarmx) July 20, 2022

Previamente, Ernesto Zazueta, de la AZCARM, aseveró ante medios de comunicación que los procesos de traslado se han visto con trabas.

“ Si no quieren trasladarlos, que no lo hagan, pero hay que atenderlos y la Profepa y la Fiscalía tiene funcionarios e inspectores, pero no tienen médicos veterinarios o especialistas que se hagan cargo y responsables de la salud y vida de tantos animales silvestres ”, dijo.

En el caso de Africam Safari, es parte de un programa de conservación llamado Species Survival Plan con el que se ayuda a animales amenazados como los leones africanos.

¿Qué pasó con los felinos de Black Jaguar-White Tiger?

De acuerdo a la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C. (AZCARM), se realizó la denuncia penal contra Eduardo Mauricio Moisés Serio, dueño del santuario, debido a “extremo abandono y maltrato de cientos de grandes felinos, varios en peligro de extinción”.

El 5 de julio de 2022, se movilizaron 16 inspectores federales de las oficinas centrales para verificar la situación y encontraron en Black Jaguar-White Tiger a 190 felinos mayores (leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas), 17 primates y dos coyotes.

Te puede interesar: Rescatan animales maltratados en santuario Black Jaguar-White Tiger en CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX, informó que los animales fueron resguardados por la PROFEPA, quien se encargará de dar el seguimiento a la salud de los ejemplares y reubicarlos.

__

POB/KPM