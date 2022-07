Mabel Cadena: la mexicana que interpretará a Namora en Black Panther

Mabel Cadena, actriz mexicana, interpretará a Namora en la película Black Panther: Wakanda Forever de Universo Cinematográfico de Marvel, que se estrenará durante noviembre de 2022.

“Mamá ¡SOY UNA SUPER HEROÍNA!”, dijo al compartir el avance de la película, donde se ve personificada como Namora, para sumarse a Salma Hayek y Xochitl Gómez, las únicas dos mexicanas que habían participado en películas de Marvel antes de Mabel, en Eternals y Dr. Strange, respectivamente.

Mabel Cadena nació en Nezahualcóyotl, Estado de México, sin embargo, creció en Minatitlán, Veracruz, de donde es originaria toda su familia. Además, desde chica supo que quería ser actriz, según cuenta.

Comenzó su formación en actuación a los 14 años de edad, aunque años después la estudió como carrera, a la par de la licenciatura en psicología –incluyendo una maestría en esta–, y comenzó trabajar en obras de teatro.

Entre sus primeras oportunidades en televisión, en 2012 consiguió el papel de Adela Rosa Chávez en la serie Capadocia, por HBO Latinoamérica, posteriormente participó en otras como: Camela la Texana, El Señor de los Cielos, Ingobernable, Monarca y Hernán.

Mabel Cadena también tiene experiencia en el cine, con películas como Los adioses y El baile de los 41. En general, desde 2012 hasta 2022 ha participado en distintas producciones como actriz, aunque su debut en Hollywood se dará con Black Panther: Wakanda Forever.

De hecho, por su actuación en El Baile de los 41, donde interpretó a Amanda Díaz, hija de Porfirio Díaz, recibió en 2020 la nominación al Ariel como Mejor Actriz, aunque no resultó la ganadora del premio.

Según los cómics de Marvel, Namora es una mutante híbrida con fuerza sobre humana y la capacidad de respirar debajo del agua y nadar a gran velocidad, así como puede volar, debido a que tiene alas.

Además, el personaje tiene una piel extremadamente dura, lo que hace posible que las balas no le hagan daño. Pero para permanecer con sus poderes, constantemente debe sumergirse en el agua.

Our first look at Namora in #BlackPanther: Wakanda Forever! pic.twitter.com/pvP9Rmr94e

— Black Panther 2 News (@bpanthernews) July 3, 2022