Este 7 de julio de 2022, a las afueras del Congreso del Estado de Puebla se pronunciaron mujeres contra la violencia vicaria y exigieron que se tipifique, toda vez que en el interior del inmueble se discutió un exhorto que fue aprobado para darle visibilización.

De acuerdo a lo expuesto en la Sesión Pública Ordinaria, la Comisión de Igualdad de Género solicita a la Secretaría de Igualdad Sustantiva que coadyuve a generar diagnósticos para identificar la incidencia de violencia vicaria.

Este tipo de violencia, explica la colectiva Cam-Cai, la ejerce un progenitor maltratador como forma para causar daño psicológico a una madre a través de sus hijos, principalmente sustrayéndolos e incluso hablándoles mal sobre su mamá.

En ese sentido, en el Congreso del Estado de Puebla se proponen además campañas para visibilizar la violencia vicaria, para posteriormente proceder a diseñar acciones para su prevención y atención, así como castigar a los agresores.

Las mujeres que integran a la colectiva Cam-Cai fueron quienes se acercaron a las y los diputados para exponer la situación de violencia vicaria que viven, donde muchas de ellas llevan meses e incluso años sin ver a sus hijos, luego que los padres de los menores buscan violentarlas de dicha forma, según se expuso la diputada Aurora Sierra.

Te puede interesar: Violencia vicaria: madres buscan que sea tipificada en Puebla

Al discutirse el exhorto se procedió a la votación, donde hubo 38 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se aprobó el acuerdo.

Contra la violencia vicaria se pronuncian

Antes de ingresar a la sesión, que se realizó este 7 de julio de 2022, las integrantes de Cam-Cai explicaron que los agresores en ocasiones cuentan con círculos que les ayudan a ejercer la violencia vicaria.

Exigen afuera del Congreso de #Puebla que la Violencia Vicaria sea reconocida y castigada. Así lo manifiesta la Colectiva Cam- Cai, de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria. 🔽 🎥: @EsImagen pic.twitter.com/8iKKVKsywq — Noticias y turismo en Puebla (@Poblanerias) July 7, 2022

“ En mi caso yo tengo seis años sin saber absolutamente nada de mi hijo, únicamente vivo de un dibujo pericial que hizo la Fiscalía. No conozco su voz, no conozco nada de él, porque el señor se ha movido en distintos estados. Recientemente los abuelos declararon en la Fiscalía y efectivamente a la semana que me lo quitó se lo llevó a Los Cabos, Baja California” , reveló una de las madres.

Asimismo, la colectiva rechazó este tipo de violencia y aseguró que hay una “traba en la ley”, pues consideran esencial que se tipifique para que puedan avanzar sus casos y recuperar a sus hijos, así como salvaguardar su integridad.

El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria define este tipo de violencia como un acto machista ejercido por el padre (comúnmente) contra la madre, cuando ella decide terminar el ciclo de violencia.

De esta forma, el padre utiliza a los hijos para perjudicarlos. Por ejemplo –explican– para lograr el cometido, el padre oculta a los menores y los aísla de su madre con la finalidad de controlarla, dominarla y someterla, generando un gran daño psicoemocional en ellas y sus hijos. Además de violentarlas judicial y económicamente.

La violencia vicaria está considerada como un evento traumático para las infancias los signos del estrés traumático pueden ser:

nerviosismo

preocupación por la seguridad

agitación

retraimiento

tristeza

dificultad para dormir

rabietas

disociación, una reacción extrema que los lleva al aislamiento

También lo pueden manifestar con problemas físicos como:

dolores de estómago

dolores de cabeza

náuseas y vómitos

Si una madre cree que puede estar sufriendo este tipo de violencia, puede acercarse al Frente Nacional, a través de Instagram, en el perfil: instagram.com/frentenacionalviolenciavicaria/ para pedir asesoría y acompañamiento.

__

POB/KPM