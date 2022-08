Volkswagen tendrá nueva planta en Puebla para fabricar autos eléctricos

La empresa de Volkswagen en Puebla será ampliada, al colocar una nueva que se enfocará en fabricar autos eléctricos, con lo que aumentará su inversión en el estado y se convertirá en una de las más importantes a nivel mundial.

De acuerdo a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, ya hubo una platica con directivos de la empresa en México, donde se informó sobre los trabajos que realizará Volkswagen para comenzar con la producción de vehículos eléctricos.

Aunque aún no pueden dar más detalles, por un tema de confidencialidad, sí detalló que se eligió a Puebla para colocar la planta de producción de vehículos eléctricos en México, de la empresa alemana, por sobre otros estados.

Asimismo, dijo que la inversión que hará la empresa en Puebla será mayor a la que representó la llegada de Audi a territorio poblano, cuya cantidad superó los mil 300 millones de dólares en 2016.

Ya existe un proyecto que fue presentado por Volkswagen al Gobierno de Puebla, donde se detalla la inversión en nuevas instalaciones y medios de producción para los autos eléctricos, aunque será a finales de 2022 que se den a conocer los detalles a la ciudadanía.

Cabe mencionar que, en la actualidad, la planta de Volkswagen en Puebla —que tiene 55 años de antigüedad—, da empleo a aproximadamente 11 mil personas.

¿Cómo funcionan los autos eléctricos?

Precisamente, la empresa alemana detalla que los autos eléctricos son vehículos impulsados por uno o más motores eléctricos que se alimentan de la energía almacenada en una batería eléctrica.

Estos están hechos con componentes para transformar la energía eléctrica en energía mecánica, para producir el movimiento que impulsa a las ruedas. Es decir, representa un impacto positivo para el medio ambiente.

En el caso de Volkswagen crearon una estrategia llamada Way to Zero, que propone alcanzar en el año 2050 una "disminución significativa de la huella de carbono en sus procesos de producción".

Autos eléctricos en Puebla

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 se duplicó la cantidad de autos eléctricos en el mercado poblano respecto al año previo a este.

Además, en el Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros del INEGI, Puebla se ubicó como la sexta entidad federativa en la cual se vendieron más vehículos híbridos y eléctricos, solo por detrás de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa.

Durante 2021 se vendieron mil 690 coches eléctricos, híbridos o híbridos con plugin nuevos en agencias automotrices del estado. Esta es la mayor cifra registrada desde que existen estos vehículos y representa un aumento en ventas del 117.22 por ciento con relación al 2020.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) reportó que, en 2021, se vendieron 6.6 millones de coches eléctricos alrededor del mundo, cantidad que representa el nueve por ciento de vehículos vendidos a nivel mundial. En México únicamente se vendieron mil 140 coches eléctricos durante 2021.

