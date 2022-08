Aunque María Luisa ya encontró a su hijo Juan de Dios, quien ya descansa en el cementerio de Tehuitzo, Palmar de Bravo, no va a parar de buscar.

Ella sabe que, junto con los demás integrantes del colectivo “Voz de los desaparecidos”, no va a dejar de buscar a los más de dos mil desaparecidos que siguen sin regresar a casa en el estado de Puebla.

En 2018, María Luisa Núñez Barojas fundó “Voz de los desaparecidos”, después de darse cuenta que no había a quién acudir, ni quien ayudara, buscara o visibilizara las desapariciones en Puebla.

Esto ocurrió a partir de la desaparición de su hijo Juan de Dios –junto con los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares– el 28 de abril de 2017. Cinco años después, los tres jóvenes fueron encontrados sin vida y finalmente regresaron a casa en febrero de 2022.

Por esta razón, “Voz de los desaparecidos” decidió conmemorar su aniversario cada 30 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El colectivo –el primero en el estado– inició con dos familias haciendo una marcha, donde sólo María Luisa y Lucía, mamá de los hermanos Basurto Linares, caminaron solas hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Ahora son cerca de cien familias de varias partes del estado de Puebla las que son parte de “Voz de los desaparecidos”. En estos años, han logrado incidir en la vida pública, social y política de la entidad.

En entrevista con Poblanerías.com, María Luisa cuenta que el colectivo también ha servido para guiar a las familias que se enfrentan a una desaparición. Por redes sociales las buscan, y tanto les piden ayuda como les comparten información.

Hoy los familiares conocen una ley, conocen sus derechos, ya saben exigir. A diferencia de hace 4 años que no había a quién recurriéramos, ni a quién nos acercáramos”

En 2021, las familias pasaron 46 días en un plantón afuera del Congreso del Estado exigiendo la aprobación de ley local en materia de desaparición, lo que finalmente se logró.

El estar más de un mes en el plantón hizo que quienes antes no los veían, los voltearan a ver y reconocieran la realidad de las desapariciones en Puebla.

Si el tema ha estado en la agenda política y gubernamental es también por la presión y exigencias del colectivo, que incidió para la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; así como de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

En palabras de María Luisa, cuando fundaron “Voz de los desaparecidos” estaban prácticamente solas; pero hoy, se han sumado otros colectivos y luchas a la suya. Por ejemplo, algunas colectivas feministas, otras organizaciones de defensa de Derechos Humanos, organizaciones ciclistas y voluntarios en general.

También desde hace más de un año, algunas organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) han estado trabajando directamente con el colectivo.

Lo anterior, refiere María Luisa, hace una gran diferencia en el acompañamiento, fortalecimiento y visibilización, pues han recibido capacitaciones, acompañamiento legal y respaldo en las acciones públicas.

Además, se han sumado personas voluntarias que ayudan desde a hacer difusión hasta acompañarlas en las marchas. Un ejemplo es el convenio que hicieron con una asociación de bomberos voluntarios, que anunciarán el día de su aniversario, quienes les apoyarán con equipo y recursos humanos en las brigadas de búsqueda.

En entrevista, María Luisa considera que, en estos cuatro años, el colectivo ha vivido un crecimiento y experimentado cambios muy grandes en lo bueno y en lo malo.

Han logrado abrir una brecha que hace cuatro años no existía, han logrado que la sociedad, medios y gobierno hablen de las desapariciones, que personas solidarias se sumen a las búsquedas y acciones, y que la gente alce la voz y denuncie.

Pero desafortunadamente –dice– cada vez hay más familias en el colectivo, las desapariciones no han parado.

Quisiéramos que no hubiera más desaparecidos, que no hubiera más familias que se van sumando a este peregrinar, a esta desgracia, a esta realidad de horror”.

Para Marcelo Salinas, quien busca a su esposa y a su cuñado Liliana y Sergio Rueda Daniel desde el 18 de julio de 2019, la movilización de este 30 de agosto y la conmemoración de un año más de existencia del colectivo es muy importante porque significa que aquí siguen. Demuestra que:

El mensaje que el colectivo ha tratado de dejar durante estos cuatro años a la sociedad y al gobierno es que se solidaricen, que reconozcan el problema y que sepan que a cualquiera le puede pasar.

No pienses en si es el hijo de tal, piensa que puede ser el tuyo. Entiendo que a la gente no le importa, pero sus seres amados no están exentos de que les ocurra esta desgracia.”