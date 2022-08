Desde marzo del 2020, el programa de verificación vehicular de Puebla se ha suspendido, permitiendo a los automovilistas con la última verificación vigente (2019) o autos adquiridos posterior a esa fecha, circular sin sanción dentro del estado.

Sin embargo, para viajar a otras entidades de la Comisión Ambiental de la Megápolis (CAMe) como la Ciudad de México, debes contar con la verificación de tu auto, actualizada al 2022.

Es por eso que, desde enero de 2021, Puebla, Ciudad de México (CDMX) y Estado de México, acordaron el "Pase Turístico", con el cual, automovilistas con placas de Puebla, podrían circular en dichas entidades, por un determinado tiempo, sin ninguna sanción.

Este pase no sustituye la verificación vehicular de Puebla. Es un permiso que el automovilista puede emitirlo una vez en un semestre para circular por 14 días o dos veces al semestre durante siete días, en las entidades mencionadas.

Lo que se registra para este permiso, son las placas del vehículo, no el auto como tal; es decir, si con tus placas anteriores gastaste tus permisos, pero hiciste tu remplacamiento recientemente, podrás volver a emitir el "Pase Turístico" con las limitaciones antes mencionadas.

¿Dónde puedo verificar mi coche con placas de Puebla?

Si tú ya gastaste el "Pase Turístico" las veces permitidas en el año (con todo y reemplacamiento) y necesitas, te urge o simplemente quieres visitar la CDMX, puedes hacer lo siguiente.

Si, como todos, no has podido realizar la verificación vehicular de Puebla, y tienes placas del estado, puedes ir a los estados pertenecientes a la CAMe y, con una cita previa, realizar tu verificación vehicular voluntaria, para que puedas circular libremente en CDMX y Estado de México.

Tlaxcala

Hay alrededor de 30 verificentros en el estado (puedes consultarlos aquí) y lo que te piden es realizar una cita previa, llevar tu tarjeta de circulación y el comprobante de tu última verificación.

Los costos varía, dependiendo del tipo de holograma:

Para autos con combustible de gasolina, diésel o gas: $166

Para Hologramas 1 y 2: $253

Para Holograma cero (0): $332

Para Holograma doble cero ('00'): $665

Morelos

Hay cinco verificentros en el estado y debes realizar una cita previa, llevar tu tarjeta de circulación y comprobante de tu última verificación. El costo de la misma será de 585 pesos.

Estado de México

Hay más de 100 verificentros en el Estado de México, donde para hacer la verificación, debes realizar una cita previa.

De acuerdo a la página de verificaciones en Estado de México, estos son los costos de la verificación, dependiendo del holograma:

Holograma Exento“E”: Sin costo

Holograma Discapacidad “D”: Sin costo

Holograma 00: $898 pesos.

Holograma 0: $448 pesos.

Holograma 1: $358 pesos.

Holograma 2: $358 pesos.

Rechazo Técnico: $358 pesos.*

*Si pagaste por engomado “0” o “00” y en las pruebas de verificación obtienes un Rechazo Técnico, el verificentro te deberá reembolsar la diferencia.

Y este es el calendario de las tres entidades:

Engomado Terminación Placa Segundo Período Amarillo 5 ó 6 15 sept - 14 oct Rosa 7 u 8 15 oct - 14 nov Rojo 3 ó 4 15 nov - 14 dic Verde 1 ó 2 15 dic - 14 ene 2023 Azul 9 ó 0 15 ene 2023 - 14 feb 2023

Ciudad de México

Para verificar en la CDMX debes hacer una cita previa, el costo de la verificación es de 628 pesos sin importar el holograma, y los requisitos para hacerla son:

Identificación oficial

Comprobante de última verificación

Tarjeta de circulación

Copia de la factura del coche (si es nuevo)

El calendario es el mismo que las tres entidades anteriores, sin embargo, se hizo una ampliación para en segundo semestre del 2022:

Engomado Terminación Placa Primer Período Segundo Período Amarillo 5 ó 6 Enero - Febrero Julio - Agosto Rosa 7 u 8 Febrero - Marzo Agosto - Septiembre Rojo 3 ó 4 Marzo - Abril Septiembre - Octubre Verde 1 ó 2 Abril - Mayo Octubre - Noviembre Azul 9 ó 0 Mayo - Junio Noviembre - Diciembre

