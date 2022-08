Armando “El Tremendo” García es un boxeador poblano que representará a Puebla en el Campeonato Latinoamericano de Box WBC Amateur, en Brasil junto a otros 10 mexicanos.

En entrevista para Poblanerias.com, explicó que durante el mes de septiembre se realizará una clasificación a nivel nacional para determinar al resto de boxeadores mexicanos que participarán en la competencia internacional; sin embargo, “El Tremendo” consiguió su pase desde 2021.

“ Yo quedé seleccionado desde el torneo pasado, 2021, esta vez se volvió a hacer y en la categoría de 69 kilos -que es el peso wélter- volví a ganar. Yo creo y estoy seguro que por los dos campeonatos, es por eso que me eligieron antes de hacer el evento nacional”, explica.

“El Tremendo” compartió que el campeonato en Brasil se ha atrasado por la pandemia, incluso la fecha más reciente que se agendó fue en julio de 2022, sin embargo, se reprogramó y será antes de finalizar el año que este se efectúe.

La competencia será en la ciudad de Camboriú, perteneciente al estado de Santa Catarina, en Brasil, y van a ir otros 10 mexicanos, de los cuales cuatro son poblanos; además de Armando, van a representar a Puebla: Gabriela Téllez, Fernanda Ortega y Carlos Tlatelpa.

La competencia consta de siete divisiones, de las cuales dos son de categoría femenil; “El Tremendo” va a participar en la categoría de peso wélter, en los 69 kilos, en pelea a tres rounds de tres minutos cada uno, con un minuto de descanso.

“ Es lo máximo que le puede pasar a cualquier persona que pertenece a un deporte, saber que vale la pena lo que haces para representar a tu estado, a tu país y a un gran deporte, es una gran satisfacción y compromiso, por supuesto. Desde que yo supe que era convocado, mis compromisos son más fuertes al entrenamiento. Voy a dar lo mejor de mí, porque amo mi ciudad, amo mi estado, amo mi país”, asegura Armando.

Su objetivo, por ahora, se enfoca en el Campeonato Latinoamericano de Box WBC Amateur en Brasil, debido a que este da el pase al Campeonato Internacional, que está pactado para realizarse en California, Estados Unidos.

En tanto, “El Tremendo” García continúa su preparación, incluso participó en el Torneo de los Barrios de Box durante junio de 2022, un evento realizado por el Ayuntamiento de Puebla y en el que obtuvo la victoria en la categoría de 75 kilos.

La evolución de “El Tremendo” García

Armando cuenta que su camino en el mundo del box comenzó a los 23 años de edad, luego que uno de sus tíos le hizo la invitación para entrenar en un gimnasio que abrió en la ciudad de Puebla.

“ De repente empecé a tener esa curiosidad de querer entrenar no solo por diversión, porque al principio era por acompañar a mi tío, como entretenerme, por 'desestrés', y después me invitaron a hacer como peleas de entrenamiento”, dice.

Continúo su preparación, con más entrenamientos por un año, hasta que decidió que estaba listo para participar en torneos de box, pero llegó la pandemia en 2020 y no se realizaron las competencias a las que se inscribió.

Aun así, no dejó los entrenamientos y un año más tarde tuvo la oportunidad de participar en los primeros torneos. Gracias a su dedicación obtuvo resultados positivos, puesto que en el primero que peleó lo ganó y siguió con la racha.

“ Fui seleccionado de Puebla, peleé contra Veracruz dos veces…peleé contra Guadalajara, tuve la oportunidad de ganarles a ambos. Cuando me tocó con Ciudad de México fue cuando se me complicó, fue el único evento nacional en el que he perdido”, cuenta “El Tremendo”.

También explica que sus entrenamientos son diarios, pero para las peleas procura que sean una vez al mes, debido al desgaste físico y a posibles secuelas internas que pueden resultar, por eso lo ideal es esperar cierto tiempo.

Aunado a lo anterior, asegura que es importante tener disciplina, no solo en cuanto a entrenamientos para mantener y mejorar la condición, sino también por la cuestión de la alimentación.

“El Tremendo” pertenece a la Unión Mexicana de Boxeo por Excelencia (UMBE), afiliada al Consejo Mundial de Boxeo, que es parte de la mayoría de los torneos en los que ha participado.

Busca impulsar a nuevas y actuales generaciones de boxeadores locales

Si bien, Armando García tiene claro que no quiere dedicarse de manera profesional al box, trabaja junto a otros boxeadores poblanos para apoyarlos, en el gimnasio que su tío abrió y que recuperó luego que él falleciera.

“ Lo que sí quiero es hacer lo que hacía mi tío: ayudar a jóvenes que tal vez sí pueden tener mucho tiempo de entrenamiento, mucho tiempo de preparación, para que el boxeo poblano y mexicano sea muy fuerte”, expresó “El Tremendo”.

También compartió que le gustaría dar pláticas desde su experiencia en el boxeo, para impulsar a las nuevas y actuales generaciones que así lo deseen.

A la par de su trabajo y el deporte, también cuenta que le gusta unirse a grupos sociales y altruistas, precisamente para ayudar.

