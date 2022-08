Con el programa de Estancias Infantiles, se ofrece a los padres de familia que vivan en el municipio de Puebla, un apoyo mensual para cubrir el pago de estancias infantiles.

En la convocatoria emitida, el Ayuntamiento de Puebla informa que, este programa busca beneficiar a quienes se encuentren en situación de carencia o pobreza, a través de la oferta de espacios de cuidado y atención de menores de edad, apoyando a los padres que trabajan, estudian o tienen deseos de hacerlo.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo para estancias infantiles? Madres, padres o tutores de 15 años o más, que tienen bajo su cuidado un niño o niña de entre un 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad; o 5 años, si se trata de un menor con discapacidad.

El programa de estancias infantiles otorgará un apoyo económico de 700 pesos mensuales por niño o niña afiliado.

Requisitos de inscripción al programa de Estancias Infantiles

Los interesados deberán presentar un ingreso per cápita del hogar, que no sobrepase el salario mínimo vigente al momento de realizar la solicitud. También, se deberá acreditar que no se cuenta con otros servicios de cuidado y atención infantil.

Asimismo, deberán presentar la siguiente documentación:

Formato de solicitud de ingreso que se proporciona en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana del municipio de Puebla.

Formato de Carta de No Responsabilidad del Ayuntamiento del municipio de Puebla

Original y copia legible de una identificación oficial vigente

CURP del padre, madre o tutor, así como el de cada hijo

Original y copia de comprobante de domicilio

Presentar constancia de estudios emitida por la Institución o constancia laboral firmada por el jefe en donde se especifique el salario percibido (dependiendo el caso)

Cartas de No Afiliación a algún instituto de salud, mismas se pueden tramitar por internet

Original y copia del acta de nacimiento de los padres y del menor o menores

Cumplir con el llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica

Para los menores de edad con alguna discapacidad, se deberá presentar un certificado médico reciente con original y copia que contenga lo siguiente:

Fecha de expedición

Nombre del niño o niña que padece la discapacidad

Tipo de discapacidad que padece

Medicamentos y cuidados que se requiere

Nombre completo, Cédula Profesional y firma del médico que expide el certificado.

Los documentos se deben entregar en las oficinas de las Estancias Infantiles, ubicadas en la Avenida 2 sur #3906 en la Colonia Carmen, Huexotitla, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas de lunes a jueves.

Para mayor información escribir al correo: [email protected] o llamar al 222 309 46 00 a la extensión 6941 o 6057.

