En el municipio de Zacatlán se realizará la Gran Feria de la Manzana del 13 al 21 de agosto de 2022, donde habrá más de 100 actividades artísticas, culturales, deportivas y gastronómicas.

Para la edición número 80, se espera la participación de más de 500 mil personas en el evento, además de una derrama económica superior a los 300 millones de pesos, de acuerdo a José Luis Márquez Martínez, presidente municipal de Zacatlán.

También agregó que se tiene registrado un total de 200 mil productores que trabajan en mil 800 hectáreas para la producción y comercialización de manzanas, los cuales estarán presentes para mostrar la calidad de sus productos.

Por último, el presidente municipal junto al Comité organizador de la Feria, hicieron la invitación a chefs y cocineros tradicionales para participar en el concurso “Todo Manzana” con sus platillos hechos a base de esta fruta.

De acuerdo a la información del concurso, a los tres primeros lugares de ambas categorías se otorgarán premios económicos que van de los 2 mil hasta los 4 mil pesos.

Además de la Gran Feria de la Manzana, se realizarán diversos conciertos como parte de las actividades artísticas programadas, donde participarán en total 19 grupos musicales y cantantes.

Cartelera musical de la Gran Feria de la Manzana

Sábado 13 de agosto: Mijares y Julión Álvarez

Mijares y Julión Álvarez Domingo 14 de agosto: El show de los Mascabrothers

El show de los Mascabrothers Lunes 15 de agosto: Diablos Locos, Los Felinos y Banda La Ejecuutiva

Diablos Locos, Los Felinos y Banda La Ejecuutiva Martes 16 de agosto: Fania 97

Fania 97 Miércoles 17 de agosto: Alemán

Alemán Jueves 18 de agosto: Cumbia Nova, Los Yaguaru y Junior Klan

Cumbia Nova, Los Yaguaru y Junior Klan Viernes 19 de agosto: Rockeando en Zacatlán, Acerina y su Danzonera

Rockeando en Zacatlán, Acerina y su Danzonera Sábado 20 de agosto: Elefante y Orquesta Divo de Juárez

Elefante y Orquesta Divo de Juárez Domingo 21 de agosto: María José, Faraón de Chicago, Alcalde la Sonora y Jorge Domínguez y su Grupo Súper Class.

Programa de actividades en la Gran Feria de la Manzana

Sábado 13 de agosto

08:00 a.m. Gran torneo de Frontenis

10:00 a.m. Torneo de Básquetbol 3x3 regional

15:00 p.m. Charreada “Unidos Hidalgo”, “Regionales de Texcoco”

17:30 p.m. Brindis de 80 aniversario de la Gran Feria de la Manzana

Domingo 14 de agosto

09:00 a.m. Gran torneo de Ajedrez

13:00 p.m. Presentación del cuento “Zacatlán un pueblo entre las nubes”

14:00 p.m. Danza étnica de la comunidad Xonotla

16:00 p.m. Academia de Danza Polinesia KILAUEA

Lunes 15 de agosto

08:00 a.m. Cabalgata en honor a la Santísima Virgen María

15:00 p.m. Salva de cohetes y Fiesta a la Santísima Virgen María

18:00 p.m. Presentación del Mariachi “Zacatlán”

20:30 p.m. Quema del tradicional castillo pirotécnico

Martes 16 de agosto

15:00 p.m. Danza étnica “Los charros de Tepeixco”

18:00 p.m. 1er Concurso Nacional de Rondallas

Miércoles 17 de agosto

12:00 p.m. Tradicional muestra gastronómica “Todo con Manzana”

14:00 p.m. Demostración de Bandas de guerra locales

16:00 p.m. Ballet Folklórico y rondalla de la Universidad Autónoma de Tlaxcala

Jueves 18 de agosto

08:00 a.m. “Perrotón de feria”

11:00 a.m. Concurso de belleza canina mestiza

13:30 p.m. Danza Hawaiana “Hula Ohana”

16:00 p.m. Ballet Infantil “Atenea Academia de Baile”

Viernes 19 de agosto

08:30 Inauguración del torneo hexagonal de fútbol

12:00 p.m. Taller de danzón

16:00 p.m. Presentación “La estrella de Zacatlán”

18:00 p.m. 1er Concurso Interestatal Danzonero de la Manzana

Sábado 20 de agosto

07:30 a.m. 9ª Carrera Familiar “Por salud y Bienestar de la Familia Zacateca”

09:00 a.m. Tradicional Rodada Ciclista de Feria

10:00 a.m. Tradicional Zacatlanazo

15:00 p.m. Banda Sinfónica Mixteca

Domingo 21 de agosto

11:00 a.m. Tradicional Desfile de Carros Alegóricos

17:00 p.m. Presentación de compañía de danza Axolotl

22:00 p.m. Tradicional quema de pirotecnia.

Para mayor información, consulta el programa completo aquí.

__

POB/AHC/KPM