Arranca el Gran Premio Internacional de Futbol para Ciegos en Puebla

El Gran Premio Internacional de Futbol para Ciegos se realiza por primera vez en México, tras dar inicio este 2 de agosto en Puebla, en un torneo donde participan cinco selecciones nacionales, incluyendo a la mexicana.

Del 2 al 7 de agosto se disputarán los partidos del Gran Premio entre las selecciones de México, Brasil, Argentina, Costa Rica e India, quienes se enfrentarán para disputar su pase al Mundial de Birmingham 2023.

La casa los Topos Puebla, La Madriguera, es la cancha oficial del Gran Premio Internacional de Futbol para Ciegos, ubicada en ubicada en calle 5 Sur No. 13926, colonia San Juan Bautista, donde este 2 de agosto se enfrentaron las selecciones de Brasil vs India y México vs Costa Rica.

Ambos partidos culminaron con un marcador de 4 goles por 0, llevándose las victorias las selecciones de Brasil y México.

El Gran Premio Internacional de Futbol para Ciegos se había jugado durante tres ediciones en Tokio, Japón, pero para la edición 2022 la ciudad de Puebla fue seleccionada para llevar a cabo este evento deportivo, siendo la primera vez que tal evento se disputa en América.

Jugadores poblanos en la Selección Nacional de Futbol para Ciegos

La selección mexicana está conformada por jóvenes provenientes de varios estados del país, como San Luis Potosí, Monterrey, Torreón, Ciudad México y Puebla, siendo tres de esos jugadores de la Angelópolis.

Los jugadores provenientes de Puebla son los hermanos José Eduardo y Moisés Cerezo y Miguel Ángel Tepal, quienes forman parte del equipo local de futbol Topos.

Te puede interesar: Topos Puebla se corona campeón en la Liga Mexicana Futbol Ciegos

A la lista de poblanos dentro de la selección nacional se suma Raúl Ortiz, entrenador de la selección mexicana de futbol para ciegos.

México gana 4-0 a Costa Rica en debut del Gran Premio

Con dos goles de Francisco Rangel, uno de penal de Gerardo Sotelo y el gol de la victoria por parte de Edgar Carrillo, México sumó el primer triunfo en el Gran Premio Internacional de Futbol para Ciegos.

El calendario de los próximos juegos de la Selección Mexicana en el Gran Premio, son los siguientes:

Jueves 4

México vs Argentina (9:00 am)

Viernes 5

México vs India (11:15 am)

Viernes 6

México vs Brasil (11:15 am)

Los partidos para decidir el tercer y cuarto lugar, así como la final se jugarán el domingo 7 de agosto, con acceso gratuito para la afición, así como todos los juegos.

La Madriguera, primera cancha oficial de futbol para ciegos en México

El equipo de Topos F.C, surgió como una iniciativa entre jóvenes ciegos, que después se consolidaría como un equipo formal de futbol, siendo uno de los primeros equipos de futbol para ciegos a nivel nacional.

La Madriguera se inauguró el 27 de noviembre de 2021 y es la primera cancha de futbol para ciegos en el país, aunque el equipo fue formado en 2010 y la iniciativa del proyecto surgió en 2015.

El lugar se encuentra ubicado en la calle 5-A sur en la colonia San Juan Bautista, al sur de la ciudad de Puebla y cuenta con una cancha de pasto sintético, gradas y un estacionamiento.

El lugar aun esta por terminarse, pero ya es considerado un hogar no solo para los jugadores y el equipo técnico, sino para todos los que formaron parte de este proyecto desde sus inicios.

Entre los próximos aditamentos con los que contará el hogar de los Topos, se encuentran:

Una segunda cancha de futbol

Gimnasio

Biblioteca

Sala de atención (fisioterapia y psicológica)

__

POB/CFVJ/KPM