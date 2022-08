Un hombre de 73 años, identificado como Raúl Boy Pagaza, murió por negligencias médicas mientras estaba detenido en el penal de San Miguel, denunciaron familiares.

Ángeles Boy, hija de Raúl Boy, aseguró que su padre, un comediante y actor de carpa, recibió “tratos inhumanos en la cárcel” pues no le fue suministrado el medicamento que requería para el tratamiento de su enfermedad.

Además, dice, fue golpeado por los custodios, lo que ocasionó que su salud se fuera deteriorando con el paso de los días, hasta que finalmente murió el 29 de agosto de 2022.

Acusó que, debido al mal estado de salud, tuvo una discusión con la trabajadora social del caso; y sospecha que su padre tuvo infección en los riñones, pues le solicitaron comprar paracetamol y un antibiótico, y su padre ya le había manifestado dolor que tenía precisamente en esa zona.

“ Él tenía gripa. El día domingo lo vi más abatido, debido a que sus defensas bajan, él prácticamente ya era indefenso”, dijo.

Previamente, comentó, intentó llevarle los medicamentos necesarios a su padre, pero en el penal de San Miguel no se los recibieron, debido a que no estaban cerrados y no eran nuevos y le mencionaron que el protocolo indica que para poder ingresarlos, deben ser nuevos.

En ese sentido, explicó que procederá con una denuncia por homicidio y exige que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) actúe para que el caso de su papá no quede impune.

Ángeles menciona que su padre fue detenido el pasado 17 de agosto, luego que una persona lo amenazara para que no trabajara en las calles, como solía hacerlo, y él se defendió con un arma de utilería que usaba en sus obras, por eso fue detenido.

“ El arma estaba descompuesta y no estaba cargada, él simplemente la usó para su defensa porque lo amenazaron, ya había tenido problemas con estas personas y entonces él no midió las consecuencias, quiso simplemente asustarlos para que dejaran de molestarlo, de hecho, el reporte de balística, pueden ver ahí que el arma no era funcional”, señala.

Gerardo León, abogado del caso, añadió que Raúl Boy no tuvo condiciones dignas dentro del penal y que hubo negligencias, lo que repercutió en su salud y es el tema por el cual presentarán la denuncia.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) dijo en un comunicado que el caso se investigará y reiteró que el deceso del actor fue por “complicaciones de salud”.

Un hombre privado de su libertad en el Centro Penitenciario Puebla, el cual tenía complicaciones de salud, falleció luego de acudir a tomar su tratamiento. Las autoridades ministeriales se encargan se realizar las indagatorias correspondientes. pic.twitter.com/PGM3ZlrrD7 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 30, 2022

Mientras que Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, aseguró –en conferencia de prensa– tener un escrito donde indica que Raúl sí recibió el tratamiento, además señaló que se ofreció la prisión domiciliaria y que su familia no la aceptó.

