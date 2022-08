En Puebla se colocaron 10 Sistemas de Alertamiento Temprano, con el fin de alertar precisamente a las autoridades en caso de desastres naturales como sismos e inundaciones y que se puedan tomar acciones.

De acuerdo al Ayuntamiento de Puebla, siete sistemas de alertamiento vecinal se colocarán en colonias poblanas, para emitir una alerta sísmica con 40 y hasta 60 segundos de anticipación ante un sismo.

Por otra parte, serán tres postes inteligentes, los cuales medirán niveles de agua de los ríos, vasos reguladores y barrancas, a la par del estado de tiempo, para actuar en temporada de lluvias o al desbordarse el río Atoyac, San Francisco o Alseseca; estos también recibirán una señal en caso de temblor.

Los módulos de alertamiento vecinal ya fueron colocados en:

San Pablo Xochimehuacan

Romero Vargas

San Baltazar Campeche

Mercado Hidalgo

Mercado Zapata

Mercado Independencia

Nave A de Central de Abasto.

Y los postes inteligentes en:

Fraccionamiento Bosques de Atoyac

Vaso Regulador Santuario

Álamos Vista Hermosa

Previamente ya había otros sistemas de alertamiento en la capital de Puebla, por lo que ya suman 19 alertas vecinales y nueve postes, los cuales están contactados en tiempo real con el Tablero de Control Digital para mantener alerta a los cuerpos de emergencias y a la ciudadanía, explicó Gilberto González Labastida, director de Protección Civil Municipal.

“ Con estos nuevos sistemas estamos beneficiando a más de 130 mil personas, estaremos abarcando un perímetro de aproximadamente 40 mil viviendas, prácticamente 50 escuelas y siete establecimientos de salud del Municipio” , señaló Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal.

Vecinos de Amalucan denuncian que sistemas de alertamiento no funcionan

En junio de 2021, vecinos en Amalucan, en Puebla capital, denunciaron que los sistemas de alertamiento que hay en la zona no funcionan como deberían, puesto que al activarlos no llega el aviso a las autoridades y por ende no acuden a verificar qué ocurre.

Pese a que sí suenan las alarmas vecinales en el Infonavit Amalucan, no funcionan, no dan aviso a la policía para que acudan al auxilio de los vecinos, de acuerdo a la denuncia expuesta por lugareños a Imagen Noticias Puebla.

Dicha denuncia la realizan luego que la madrugada del 16 de junio dos hombres intentaran ingresar a uno de los domicilios para robar, posteriormente la familia que reside en el sitio procedió a activar la alarma sin tener respuesta.

Posteriormente, tuvieron que hacer la llamada al 911, donde les indicaron que esas alarmas vecinales ya no funcionan. Además, sí enviaron una patrulla, pero llegó casi una hora después de haber solicitado el auxilio; tiempo en que los dos hombres huyeron.

En ese sentido, Adán Domínguez Sánchez, gerente del municipio de Puebla, expuso en esa ocasión que los tres sistemas de alertamiento existentes estaban “prácticamente apagados”, aunque dos de estos ya funcionan.

