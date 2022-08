La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), exhibió algunos útiles escolares que pueden presentar defectos e irregularidades que suelen ser costosos y de baja calidad.

De acuerdo a la Revista del Consumidor de agosto 2022, se analizaron 106 artículos escolares: 34 cuadernos de tamaño profesional, nueve barras adhesivas, seis reglas de plástico, 12 lápices de color, siete tijeras escolares, 14 bolígrafos de tinta azul, ocho pegamentos líquidos, 10 gomas blancas, y seis barras de plastilina.

El estudio consistió en evaluar el desempeño de útiles escolares de acuerdo a su función, su contenido, su presentación y la información que se le proporciona al consumidor.

Tijeras escolares

En los resultados obtenidos a través de las pruebas realizadas, se destacó que las tijeras de la marca Kores, son un peligro para los niños, debido a que las puntas no tienen una forma redonda, por lo que podrían provocar un accidente.

Además, en las marcas: Dietrix, Inspira, Kores y Petigón, se encontraron defectos como rebabas en los mangos de las tijeras.

Y en las marcas de tijeras Dietrix, Inspira y Pelikan, se encontraron puntos de oxidación, lo que demuestra que la calidad del material de fabricación no es buena.

Cuadernos de tamaño profesional

Las pruebas realizadas a 27 cuadernos con pastas plastificadas y siete con pastas no plastificadas, consistieron en comprobar la resistencia del papel, así como verificar que no se presentaran defectos en los acabados del cuaderno.

Los resultados demostraron que 13 cuadernos destacaron de manera excelente a la prueba de resistencia al desprendimiento de pastas, por lo que son difíciles de romper.

Cuadernos plastificados de las marcas: Norma, Scribe, Manufacturas, First Class y Office Max. Cuadernos no plastificados de las marcas: Back 2 School y Scribe.

Por otra parte, los cuadernos de la marca Estrella y Sazz, los calificaron de manera excelente en la prueba de repelencia al agua en pastas.

Además, el papel de los cuadernos de las marcas Nine to Five, Back 2 School y Sazz, resisten suficientemente al borrado con goma.

Sin embargo, el cuaderno no plastificado de la marca U-Pack, presentó manchas y escurridas de tinta en sus hojas.

Barras adhesivas

Los estudios realizados a las nueve barras adhesivas demostraron que dos pegamentos de las marcas: Kores y Resistol ofrecen un mayor porcentaje de adhesivo útil.

Además, se encontró que los pegamentos de las marcas: Kores, Estrella y Mae, tienen una excelente fuerza adhesiva, mientras que el pagamento de la marca Office Depot, calificó con una adhesividad baja en papel, por lo que es menos útil en su uso.

Reglas de 30 centímetros

De acuerdo a las pruebas realizadas a siete reglas escolares, se encontraron los siguientes resultados:

Presentaron defectos en sus acabados : Inspira y Office Max

: Inspira y Office Max Se fracturan o astillan : Dietrix

: Dietrix Se fracturan, pero no astillan: Office Max y Petigón.

Barras de plastilina

Los productos analizados no presentaron ningún defecto o irregularidad. Se destacó que las manchas provocadas por plastilina son removibles sin problema en las marcas: Silver, Pelikan y Scool.

Además, la marca de plastilina Colorim, resultó ser la más suave.

Lápices de colores

Todas las marcas de colores analizadas no presentaron alguna irregularidad, cada una presenta completa la información del producto al consumidor.

Estas marcas destacaron en las siguientes pruebas:

Son de excelente duración: Office Depot, Mae y Leoncito

Office Depot, Mae y Leoncito Sus puntillas son las más resistentes: Bic y Pelikan

Bic y Pelikan Su eficiencia de iluminado es excelente: Norma y Pentel.

Gomas blancas

El análisis destacó a las marcas de gomas: Kores, Office Max y Pentel, debido a que el desgaste de la goma es menor al uno por ciento. Además, las marcas: Inspira y Office Depot, ofrecen una mayor eficiencia en el borrado.

Pegamento líquido

Las marcas Bully, Dietrix, Kores, Office Max y Resistol, calificaron de manera excelente por la fuerza adherente del pegamento en el papel.

Mientras que las marcas: Adherol, Kores y Resistol, calificaron de igual manera, por su adherencia sobre la madera.

Bolígrafos de tinta azul

Los resultados obtenidos demostraron que el bolígrafo de la marca Mae, tiene el rendimiento de tinta más bajo en comparación con los demás bolígrafos analizados.

Por otro lado, calificaron de manera excelente en la misma prueba, los bolígrafos de las marcas: Bic, Office Max, Pentel y Bolex.

Recomendaciones al comprar útiles escolares

Ante el próximo regreso a clases, la Profeco a destacado algunas recomendaciones a seguir para hacer una buena e inteligente compra de útiles escolares.

1. Comprar los útiles escolares en el comercio formal

2. Comprobar la eficiencia de los bolígrafos

3. Dar preferencia a las plastilinas envueltas en plástico

4. Revisar que las tijeras sean de uso escolar

5. No dejarse llevar por la moda

6. Verificar que los artículos no tengan algún defecto

7. Reutilizar los útiles escolares del ciclo pasado.

POB/AHC/KPM