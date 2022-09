Adriana Iturbide: Doctora y goleadora en la Liga MX Femenil

Le llaman la “Doctora del gol”, pues Adriana Iturbide no solo ha destacado como delantera en el futbol mexicano femenil, sino que esto lo combinó con sus estudios como médico general.

Su intención de jugar en la Liga MX Femenil surgió al acudir como aficionada a la primera final, donde presenció el triunfo de Chivas sobre Pachuca, según cuenta en entrevista para Poblanerías.com.

“ Fui con unas amigas y dije ‘yo quiero estar allí’. Era una sensación por la gente y yo decía ‘yo sé que tengo la capacidad de estar allí’ y qué padre que hoy exista la posibilidad de ser futbolistas profesionales y vivir ese tipo de momentos. Fue allí que yo me decidí”, explica Adriana Iturbide.

Desde el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, “Boyi” –como también le llaman–, jugó para Atlas durante ocho semestres, donde destacó por sus más de 40 goles en partidos oficiales, con dos tripletes y ocho dobletes, además de lograr ser seleccionada nacional.

Adriana Iturbide inició su camino en la Selección Nacional Mexicana Femenil en 2019, tras un juego amistoso contra Italia y desde entonces ha sido convocada constantemente a partidos del conjunto mexicano.

Mientras iniciaba en el futbol mexicano profesional, “Boyi” continuó con sus estudios en Medicina, aunado a dos años de prácticas profesionales y uno de servicio social.

“ Seguía estudiando cuando inicié en la liga y sí fue un periodo como de seis y ocho meses que estuve como combinando un poco más las cosas. Salía de entrenar y me iba a mi servicio clínico por la tarde”, externa Adriana Iturbide.

Por ahora, cuenta, dejó en pausa el estudiar una especialidad, pues quiere enfocarse en su carrera como futbolista y luego especializarse en Medicina en el Deporte, Otorrinolaringología o Dermatología, pues dice que eso “por ahora puede esperar, pero, por la edad, el futbol no”.

En la actualidad, la “Doctora del gol” continúa con su servicio social, que está por terminar, y lo combina cumpliendo su sueño como futbolista profesional, según comparte.

En Atlas y Chivas, Adriana Iturbide disfruta el futbol

Adriana Iturbide nació en Guadalajara, Jalisco, en 1993. Y ya tuvo oportunidad de jugar con Atlas, uno de los dos clubes que hay en la entidad de donde es originaria, equipo donde se convirtió en la segunda máxima goleadora en su historia, luego de Alison González.

Ahora, en la Liga MX Femenil, juega con Chivas, tras unirse como refuerzo en el Torneo Apertura 2022, donde suma tres goles en 11 jornadas, hasta este 11 de septiembre de 2022.

Para la “Doctora del gol” ha significado diferentes cosas jugar para los equipos jaliscienses, uno le abrió las puertas a nivel profesional y el otro le da oportunidad para que su carrera como futbolista siga creciendo.

“ Son grandes instituciones ambas. Atlas me dio la oportunidad de jugar en un nivel profesional y estaré muy agradecida con ellos por eso. Sin duda, ahora que Chivas me abre las puertas, estoy muy contenta, porque yo sabía que era un gran reto venir acá y salirme de mi zona de confort. Me parece que es uno de los mejores clubes de México, sino el mejor” , dijo Adriana Iturbide.

Aunado a lo anterior, para “Boyi” ha sido un orgullo que en un corto plazo logró jugar futbol profesional y posteriormente convertirse en seleccionada nacional, e incluso anotar su primer gol.

Fotos y video: Juan Carlos Sánchez Díaz

Texto y entrevista: Karen Mojica

