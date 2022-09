Debido al desplome del tanque de agua en San Martín Texmelucan, Julio César Toxqui fue separado del cargo de director de Obra Pública, informó Norma Layón, presidente municipal.

Señaló que aún no es posible iniciar un proceso judicial o administrativo en su contra y la de otros participantes en el proyecto, por los hechos ocurridos el 14 de septiembre de 2022.

Sin embargo, informó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ya inició una investigación para esclarecer lo sucedido, por lo que se realizará el peritaje correspondiente.

Por su parte, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, por la destitución de Julio César Toxqui dijo que no detiene las investigaciones que realiza la Fiscalía.

“ Fue una decisión administrativa que corresponde a la presidenta municipal, pero la investigación está caminando para establecer si hay responsabilidad o no, esa decisión no resuelve los asuntos de responsabilidad que haya tenido, no tiene relevancia”, expresó en conferencia de prensa.

Medios locales explican que Julio César se encargó de coordinar a las empresas Rassini Frenos y Global Denim, para la instalación del tanque de agua que colapsó.

En ese sentido, la empresa Rassini Frenos, se deslindó de alguna responsabilidad por lo ocurrido en el municipio de San Martín Texmelucan.

En un comunicado de prensa, la empresa lamento el fallecimiento de las dos personas tras el accidente, sin embargo, señalaron que no se tuvo ninguna participación en la ejecución del proyecto.

Rassini Frenos, declaró que su única participación fue la aportación económica, para ayudar a los habitantes de San Baltazar Temaxcalac.

La empresa de frenos Rassini, descartó la planeación, diseño, aprobación y ejecución de la obra del tanque elevado en Temexcalac, San Martín Texmelucan, debido a que solo realizó la donación de recursos para llevar el servicio de agua a los habitantes de dicha zona.

¿Cómo sucedió el colapso del tanque de agua?

Durante la tarde del 14 de septiembre, ocurrió el colapso del tanque de agua en San Martín Texmelucan, que tenía un par de días de inaugurado, y que dejó a dos personas fallecidas y una herida, según la Dirección de Control de Riesgos y Protección Civil.

Al momento de inaugurar el tanque de agua en San Martín Texmelucan, el gobierno municipal, mencionó que se le invirtió 2 millones 372 mil pesos, para beneficiar a 6 mil personas y que era una obra garantizada por más de 20 años.

Tras el accidente, la persona lesionada fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde recibió atención médica.

Posteriormente se informó que se encontraba fuera de peligro. Mientras que las autoridades ofrecieron apoyo a las familias de las personas fallecidas.

De acuerdo a Norma Layón, presidente municipal, se procederá con la reparación del pozo de la bomba de agua dañada, así como el abastecimiento total a las viviendas de la zona con el uso de pipas, y la reparación a las casas de la calle contigua lateral que se vio afectada.

