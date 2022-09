Más de dos años han pasado sin que Michel Ivonne reciba justicia, luego de sobrevivir a un intento de feminicidio, en Puebla. Su agresor, Enrique Javier N. permanece detenido, pero en seis ocasiones se ha atrasado la audiencia intermedia, debido a sus abogados.

En entrevista para Poblanerias.com, Saúl Villafaña, papá de Michel Ivonne, explicó que durante dos años –entre 2020 y 2022– solo se han realizado tres audiencias, mientras que en seis ocasiones se ha pospuesto la intermedia, donde la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) debe presentar las pruebas ante el juez.

Enrique Javier N. es imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, es decir, por intento; cuya pena máxima se aprobó en 2022 que sea de hasta 45 años.

Sin embargo, la familia de la sobreviviente de intento de feminicidio explica que tienen miedo que expire la medida cautelar y lo dejen en libertad, pues permanece aún en el penal de San Miguel, pero no ha sido posible presentar las pruebas que ya reunieron para demostrar su participación en el delito.

“ Es la sexta audiencia que nos suspenden, por cuestión de los abogados de él, de que no están preparados o renuncian al caso. Siempre nos hacen lo mismo, ya cuando es el día de la audiencia, su abogado no llegó y se pospone la fecha. Se va a acabar la fecha de medida preventiva y lo que no quiero yo es que salga libre y el daño que le causó a mi hija quede impune” , externa Saúl Villafaña.

También dice que este 14 de septiembre de 2022 fue la última vez que se pospuso la audiencia, debido a que el abogado del imputado no tenía la carpeta completa, pese a que sí tuvo tiempo para preparar el caso, señala.

El padre de Michel Ivonne dice que con este tipo de situaciones, lo que creen es que la defensa de Enrique Javier N. "lo que quiere es ganar más tiempo", a la par, hace un llamado a las autoridades para que no quede impune el intento de feminicidio.

Por ello, pide que el caso de Michel Ivonne no quede en el olvido, para que tome fuerza nuevamente y puedan apoyar a su familia a buscar la justicia que piden, dando una sentencia condenatoria a Enrique Javier N.

Luego que se logre efectuar la audiencia intermedia de pruebas, el juez debe dictar sentencia al imputado, ya sea condenatoria o absolutoria.

Michel Ivonne es sobreviviente de intento de feminicidio

El 26 de mayo de 2022, la mamá de Michel Ivonne llegó a su casa y encontró la televisión encendida, por lo que pensó que la joven de 17 años de edad solo había ido a la tienda, pero pasaron las horas y no regresó.

Posteriormente, junto al padre de Michel acudieron a la FGE para denunciar la desaparición, sin embargo, no pudieron realizar el proceso ante la falta de dos fotografías que les fueron solicitadas, por lo que tuvieron que regresar después.

Una de las amigas de la joven fue quien contactó a su familia para comentarle que Enrique Javier N., ex novio de Michel Ivonne, la había citado el día de su desaparición, con engaños para regalarle unos zapatos de danza.

“ (Junto a elementos de la Fiscalía) nos dirigimos al punto donde se había quedado de ver con el agresor y, gracias a la licenciada Carmen Carabarin y su grupo de colaboradores, empezamos la búsqueda, con familiares y amigos, y encontramos a mi hija” , explica el padre de la joven.

Encontraron a Michel Ivonne en un pozo de drenaje, en la colonia Agua Santa, con signos de violencia, incluso en el hospital tuvo que ser inducida al coma –casi durante cuatro meses– para tratar de salvar su vida, debido a que tenía fracturas en tres vertebras y daño cerebral por las condiciones en que se encontró.

Dos años después, sigue en recuperación, tomando terapias para recuperarse, debido a que también requirió una cirugía en las vértebras.

¿Qué es un feminicidio?

El feminicidio es considerado por el sistema penal mexicano como la muerte violenta –por razones de género– de las mujeres y es la forma más extrema de violencia.

En el artículo 325 del Código Penal Federal, se establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

__

POB/KPM