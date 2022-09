Pascual Isabel García Mastranzo, estudiante de la BUAP, fue reconocido por el gobierno de Tlaxcala con el Premio Estatal de la Juventud 2022, por la tesis que defenderá a finales de septiembre para titularse de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.

El alumno de la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), obtuvo este reconocimiento en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena.

La tesis presentada por Pascual Isabel defiende los derechos humanos y aboga por garantizar el acceso a la justicia de las personas de San Pablo del Monte.

En dicho trabajo de investigación, el estudiante de la BUAP, presenta 32 derechos humanos, de los cuales 17 se vinculan a los pueblos originarios, para que se relacionen las leyes locales con las nacionales e internacionales.

El Premio Estatal de la Juventud se le otorgó a Pascual Isabel, por tener una serie de diplomados y cursos en relación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Sin mencionar, que dicha tesis llamada “El Derecho humano de acceso a la justicia para la población indígena nahua de San Pablo del Monte, Tlaxcala”, la tradujo al idioma náhuatl.

Otros reconocimientos de Pascual Isabel, estudiante de la BUAP

Originario de la ciudad de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, Pascual Isabel García Mastranzo, además de estudiar dos licenciaturas y una maestría, también ha estudiado en 98 cursos junto a 10 diplomados en Contaduría.

Dentro de sus logros académicos, el estudiante de la BUAP, ha realizado varios intercambios culturales y de investigación, en instituciones como:

La Universidad de Guadalajara

La Universidad Nacional Autónoma de México

La Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad de Arizona

En 2014, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, le otorgó el reconocimiento Homo Universitatis, por sus aportaciones y trayectoria en la Licenciatura en Derecho.

Por último, Pascual Isabel, ha representado a México al obtener la Beca Internacional Student Leaders on U.S. History and Goverment, del Departamento de Estados Unidos de América en el año 2015.

