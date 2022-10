La secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla analiza la posibilidad de extender la red de parquímetros para 2023 a otras zonas de la ciudad.

Edgar Vélez Tirado, titular de la dependencia municipal, dijo que se está analizando la instalación de parquímetros en: mercados municipales, la colonia Huexotitla, el Barrio de Santiago y la avenida 31 Poniente-Oriente.

La instalación de estos parquímetros dependerá de los acuerdos a los que se lleguen en los próximos días. Además, también se contempla que el funcionamiento se amplíe de lunes a domingo; sin embargo, continúan en pláticas con empresarios del Centro Histórico.

“ [La instalación] Todavía está en análisis pero ya tenemos algunas áreas como Santiago, la 43 y puntos de comercio como mercados o zona donde no haya problemas y podamos intervenir el espacio de manera integral, pero estamos todavía en la revisión”.

Hace unos días, el funcionario municipal indicó que se han presentado 17 amparos contra el sistema de parquímetros y 15 de estos fueron desechados por el Juzgado cívico.

Mencionó que estos amparos están relacionados con inconformidades en el uso y por la instalación de parquímetros, pero al no tener “argumentos necesarios”, no procedieron. No obstante, dos continúan en análisis.

Algunas de las quejas más recurrentes entre los usuarios de parquímetros están las multas, que consideran arbitrarias, que los cajones de estacionamiento no tienen medidas claras y que hay dificultad para hacer el pago de la estancia.

De junio a septiembre, el Ayuntamiento de Puebla ha cobrado alrededor de 2 millones 753 mil 920 pesos por el uso de parquímetros; mientras que, de junio a agosto, ha cobrado 3.6 millones de pesos en multas e infracciones, de acuerdo con los estados financieros presentados en Cabildo.

Durante el periodo de adaptación a los parquímetros, el Ayuntamiento informó que las tres faltas con mayor reporte fueron: no registrarse en el sistema, exceder el tiempo permitido y ocupar un espacio que no está permitido.

Algunas de las multas en los parquímetros de Puebla son:

No registrar las placas del vehículo en la plataforma después de 10 minutos: 384 pesos

No registrar las placas del vehículo en la plataforma después de 2 horas: 1,924 pesos

Estacionarse de forma inadecuada y/o invadiendo más de un cajón delimitado: 384 pesos

Invadir cajones destinados para personas con discapacidad: 4 mil 811 pesos

Invadir cajones exclusivos para carga y descarga: 796 pesos

Invadir cajones reservados para motocicletas: 796 pesos

Pasar más de 6 horas estacionado: retiro del vehículo.

