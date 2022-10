OPINIÓN: Mike Evans, el autógrafo y las clases de golf

El pasado domingo, luego de la dramática derrota de los Buccaneers ante Panthers, comenzó a circular un video en redes sociales que mostraba a dos referees “pedir” lo que parecía un autógrafo a Mike Evans.

En las imágenes se observa cómo en el túnel, Jeff Lamberth y Tripp Sutter, parte de los oficiales del encuentro, corren hacia Evans y le dan un papel en el que el jugador escribe algo.

Son apenas 16 segundos, pero fue lo suficiente para que el video le echara más leña al fuego, pues ya no se hablaría solo del estrepitoso comienzo de los Buccaneers, sino de la posible ‘preferencia’ que pudiera existir por parte de Lamberth y Sutter hacia un jugador.

The NFL is reviewing the incident involving side judge Jeff Lamberth and line judge Tripp Sutter, I’m told.

The NFL-NFLRA CBA specifically says game officials “shall not… ask players, coaches or any other team personnel for autographs or memorabilia.” pic.twitter.com/2suFfK3MWL

— Tom Pelissero (@TomPelissero) October 24, 2022