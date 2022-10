Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, aseguró –en su primer informe de gobierno– que reactivó el sistema de videovigilancia y en el primer año ya se cuenta “con cámaras que sí funcionan”.

En una investigación de Poblanerías.com, se comprobó que la red de videovigilancia en las colonias continúa desactivada, sin que hasta el momento esté claro si se echará a andar nuevamente o si existe una estrategia para reforzar la seguridad a través de cámaras.

Habitantes de diversas colonias de Puebla reportaron a Poblanerías.com que, desde diciembre de 2021, las cámaras del programa “Ventanas ciudadanas” habían sido retiradas por personal del Ayuntamiento, argumentando que entrarían en mantenimiento.

Pero, hasta octubre de 2022, las cámaras no han sido retornadas ni remplazadas.

Poblanerías recorrió más de 20 puntos de la ciudad y se observan cómo los postes azules que tenían las cámaras ya no cuentan con los aparatos y algunos que sí las tienen, están desconectadas, señalaron los vecinos.

“Ventanas ciudadanas” fue un programa implementado en 2017, durante la administración de Luis Bank. De acuerdo con la solicitud de información 00629519, en todo el municipio se instalaron 1,792 cámaras con un monto de inversión de 78 millones 624 mil 128 pesos.

Para su funcionamiento, las cámaras debían estar conectadas a internet.

Este servicio era proporcionado por los mismos vecinos de la colonia quienes además, recibían una tableta donde se podía ver el video captado y un botón de pánico con el que pedían el auxilio de la policía.

El programa fue heredado al gobierno de Claudia Rivera Vivanco (2018-2021) quien mantuvo la red, aunque señaló que tenía deficiencias pues, al estar conectado a un internet comercial, se corría el riesgo de “fallar por su capacidad, por la cantidad de usuarios concurrentes y/o por la falta de pago”, según se contestó en la solicitud 00629519.

Sin embargo, el gobierno de Rivera Vivanco tampoco mejoró ni amplió el programa.

Entonces, ¿qué pasó con las cámaras?

Al entrar la administración de Eduardo Rivera, el propio presidente y otros funcionarios aseguraron que las cámaras de “Ventanas ciudadanas” ya no funcionaban, pues afirmó que la administración anterior, de Claudia Rivera, las dejó sin mantenimiento.

En febrero de 2022, el presidente municipal declaró que se estaba realizando un “análisis en cada una de las cámaras” para determinar cuáles funcionaban y cuáles no. Y se comprometió a que “próximamente” el sistema estaría de regreso.

Durante el recorrido, vecinos de colonias como Ampliación Reforma, Granjas del Sur y Volcanes, señalaron a Poblanerías.com que al momento del retiro, el Ayuntamiento prometió que les serían devueltas; pero hasta la fecha de esta publicación, eso no ha pasado, aunque en su informe aseguró que ya las había conectado.

En abril de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó a medios de comunicación un nuevo sistema de videovigilancia instalado en la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) que estaría funcionando con la plataforma Axxon.

No obstante, las autoridades no proporcionaron detalles del funcionamiento de esta red, argumentando temas de “seguridad”.

De hecho, Eduardo Rivera también ha declarado que no puede informar sobre cuántas, en dónde y las empresas que están a cargo, porque –afirma– se estaría “poniendo en riesgo el servicio de las videocámaras”.

Sobre este tema, Leobardo Rodríguez Juárez, regidor del Ayuntamiento, dijo a Poblanerías.com que hasta ahora, en Cabildo no se ha informado cuánto se invirtió y dónde están los puntos de vigilancia.

“ No sabemos qué zonas van a cubrir, que tipo de cámaras se instalaron o qué están monitoreando (...) realmente, de las que daban cobertura a la ciudad no sabemos qué ocurrió con ese sistema de cámaras”, dijo.

Rodríguez Juárez mencionó que en Cabildo tampoco se ha abordado sobre una nueva concesión para la videovigilancia en el muncipio y que tampoco a los regidores les han informado el estatus que guarda el programa.

Según el regidor, las cámaras de videovigilancia del programa “Ventanas ciudadanas”, son propiedad del Ayuntamiento y si se retiraron con el argumento de que recibirían mantenimiento, las cámaras debieron ser reinstaladas.





Que no eran para videogilancia

Precisamente, durante la presentación de videovigilancia en el DERI (en abril de 2022) su directora Alejandra Cedillo May, dijo que las cámaras de “Ventanas ciudadanas” no cumplían con las especificaciones de un sistema de videovigilancia, que la calidad de grabación era bajo y no soportaba un zoom amplio.

Indicó que, de las cámaras retiradas, 55% estaban “inservibles” pues tanto el lente como la tarjeta estaban quemados por lo que ya no era viable su reparación.

En ese mismo evento, Bernardo Arrubarena dijo que de las 1,792 cámaras que integraban el programa, solo 27% estaban funcionando y se iba a valorar si se reutilizarían o no.

Meses después, en septiembre de 2022, Arrubarena declaró nuevamente que el Ayuntamiento estaba analizando implementar un programa piloto, con 50 puntos de videovigilancia. La diferencia con “Ventanas ciudadanas” es que estas cámaras estarán a 5 metros de altura y no a dos como el actual esquema.

“ Lo que era Ventanas ciudadanas lo dividimos en dos; hay algunos puntos que están dentro de las colonias que seguirán operando en las mismas condiciones de equipo, infraestructura, pero mejor sistema. Estamos montando todo a nuestra plataforma Axxon, para tener homologada toda la información y que podamos nosotros, en tiempo real, ingresar a esas cámaras desde el DERI y poder hacer la supervisión”.

Sin embargo, hasta ahora, en ninguna colonia se ha notificado el regreso de las cámaras y botón de pánico, ni tampoco se está utilizando la infraestructura existente.

Hace unos días, en declaraciones a medios de comunicación, el mismo presidente municipal contradijo su discurso al mencionar que, el sistema de videovigilancia que recibió de parte del gobierno anterior, el centro de mando y videocámaras principales de la ciudad, “no han y no están funcionando”.

Según Eduardo Rivera, lo que hasta ahora ha hecho es “restablecer el sistema” en las cámaras centrales, aunque no menciona cuántas son y en qué puntos están colocadas.

Por ese motivo, resulta engañoso presumir como logro un sistema de videovigilancia con cámaras que “ya funcionan” cuando, desde el Ayuntamiento, se reconoce que el programa tiene fallas y que pronto, se hará una inversión de 50 millones de pesos para colocar más cámaras y arcos de seguridad en la ciudad.

