“Seguiremos de pie por Esmeralda y todos”: Voz de los Desaparecidos

Este 6 de octubre de 2022, familiares, amigos e integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla rindieron homenaje a Blanca Esmeralda Gallardo, madre buscadora asesinada en Puebla, dejando en claro que seguirán en pie de lucha por ella y por todas y todos.

Durante el homenaje, efectuado en el Zócalo de Puebla, dieron palabras sobre Esmeralda Gallardo, recordándola como una madre amorosa y decidida a encontrar a su hija Betzabé Alvarado, desaparecida en enero de 2021.

“ Tus hermanos vamos a seguir dignificando y siempre mirando hacia que se haga justicia, a que un Estado vuelva al estado de paz y a que prontamente encontremos a todas, a todos, y también no caigamos en las manos del estado violento y lleno de impunidad. Seguiremos de pie por Esmeralda y por todas y todos”, dijo uno de los integrantes del colectivo.

Blanca Esmeralda no se rendía en la búsqueda, cuentan, cada día tomaba más fuerza para aportar en la localización de su hija, así como familiares del Colectivo Voz de los Desaparecidos se unen en una red de apoyo con el mismo fin.

Otra de las integrantes del colectivo recordó el día que se integró a este, luego de pasar por un momento difícil en su vida, se dirigió al plantón que se colocó a las afueras del Congreso de Puebla en julio de 2021 y allí conoció a Blanca Esmeralda.

“ Le dije ‘¿A quién buscas?’ y ella con una sonrisa de dolor y sus ojos cristalizados empezó a contarme sobre la desaparición de su hija Betzabé. Me contó todas las desgracias que le habían sucedido. Me contó de Azul, la mascota que llevaba regularmente con ella, la había destrozado la sala de su casa y con lágrimas y una sonrisa de cuando alguien te hace una travesura me decía ‘pero no puedo enojarme con ella’ ”, recuerda.

Exigen frenar la impunidad en Puebla y protección a familias de desaparecidos

Con la muerte de Esmeralda Gallardo no termina la búsqueda de Betzabé, pues integrantes del colectivo prometieron seguir en la lucha por encontrarla y que se obtenga justicia en ambos casos, explicó María Luisa Núñez, fundadora del colectivo.

“ La vida y lucha de Esmeralda es y seguirá siendo valiosa para los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y para todas las luchas sociales que defienden la vida, que defienden la justicia, que defienden la verdad, que defienden la paz y la tranquilidad en este estado”, dijo.

Aunado a lo anterior, los integrantes de Voz de los Desaparecidos se unieron al llamado para solicitar a las autoridades acabar con la impunidad en Puebla, no solo por el caso de Esmeralda Gallardo, sino por la que viven cientos de familiares y las mismas víctimas de desaparición forzada.

“ Miguel Barbosa, reiterarte, nosotros no somos tus enemigos, nosotros no te generamos inseguridad, nosotros no delinquimos, nosotros no comentemos actos de corrupción, nosotros no desviamos dinero público, nosotros no asesinamos, nosotros no desaparecemos, nosotros no secuestramos, nosotros no robamos, nosotros no somos lo detractores de la paz. Nosotros exigimos y sumamos de la nada, para la reconstrucción social ”, estipuló.

Pese a que Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, mencionó ante medios de comunicación que iba a recibir a los familiares de víctimas de desaparición forzada, esto no ha ocurrido, explicó Cristina Domínguez, en entrevista para Poblanerías.com.

“ Aún no hemos tenido respuesta, aún no nos da fecha, porque todo lo prolonga, porque es mentira que nos va a recibir, solamente lo está diciendo como para calmarnos un poco y decir ‘espérense, que algún día los voy a recibir’” , externa.

Asimismo, menciona que no se les ha comentado directamente cómo procederán las autoridades en la investigación del asesinato de Blanca Gallardo, sino que únicamente saben lo que se ha dicho a la opinión pública.

Dijo también que es necesario que las autoridades “tomen cartas en el asunto”, pues en el estado no había ocurrido un caso como el de Blanca, por eso piden justicia, además de protección para todas las familias buscadoras.

Aunado a lo anterior, Martha Domínguez, también solicitó protección por parte de las autoridades poblanas, debido a que únicamente buscan a sus familiares desaparecidos.

Texto: Karen Mojica

Fotos: Juan Carlos Sánchez Díaz

__

POB/KPM