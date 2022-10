Tras darse a conocer las declaraciones de Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación Municipal, sobre el personal que el Ayuntamiento de Puebla ha infiltrado en colectivas feministas, activistas externaron que estas acciones atentan contra sus derechos humanos y las criminalizan.

En entrevista con Poblanerías.com, una de las activistas, quien prefirió no mostrar su nombre por seguridad, consideró que es sumamente preocupante que el gobierno municipal tenga como estrategia la infiltración.

Pues estas acciones, dijo, atentan contra los derechos humanos de quienes se manifiestan con demandas legítimas e incluso, es una forma de criminalizarlas.

“ Fue increíble que, dentro de una comparecencia que justamente es la oportunidad que tienen las y los secretarios, ahorita en estos días, de mencionar las acciones a favor de las y los poblanos, salgan con estas declaraciones”, dijo.

Añadió que, comparado con el primer gobierno de Eduardo Rivera (2011-2014) el movimiento feminista ha crecido, así como la lucha a favor de los derechos de las mujeres.

Por ello, hace un llamado a las autoridades con el fin de aclarar las declaraciones de Jorge Cruz Lepe, quien puntualmente dijo: “De hecho, tenemos dos o tres personas nuestras, mujeres, dentro de los colectivos desde el 8 de marzo”.

“ Nosotras seguiremos trabajando y articulándonos a favor de los derechos. También sería un llamado al Ayuntamiento a que en lugar de andar vigilando activistas que, más bien, atiendan las demandas que ponemos sobre la agenda pública, tienen una responsabilidad sobre la alerta de género” , mencionó la activista.

Señaló que, las colectivas han sido cautelosas sobre los acercamientos con instancias del gobierno, pero que sí ha habido disposición, que incluso tratan de incidir dentro de la toma de decisiones en cuestiones políticas.

Detalló que criminalizan la protesta, como en el caso del 8 de marzo, pero “sin dar pruebas”.

En ese sentido, Ana Alicia Osorio, coordinadora del medio de comunicación Testigo Púrpura, dijo a Poblanerías.com que, la infiltración del Ayuntamiento de Puebla entre las colectivas feministas es grave.

“ Sospechamos de manera constante que los gobiernos estatales y municipales realizan acciones similares, porque es como un secreto a voces. Muchas veces, en las manifestaciones feministas, las mujeres han denunciado personas infiltradas, que hay personas que están haciendo ciertas acciones no aprobadas por las colectivas”, dijo Ana Alicia.

Mencionó que las activistas no tienen por qué ser perseguidas por las autoridades, pues solo luchan por sus derechos, mismos que no se les están garantizando, porque continúan ocurriendo feminicidios, desapariciones forzadas y demás violencia contra las mujeres.

También explica que, es preocupante el no saber siquiera qué tipo de datos tiene el gobierno municipal sobre las colectivas feministas, a través de estas infiltraciones, pues se corre el riesgo de que tengan información privada.

Ana Alicia Osorio comenta que no hay una preocupación por las peticiones de las activistas, sino por investigarlas.

“ Parece que las peticiones de las feministas no son algo por lo que se estén preocupando, por el contrario, pareciera que no importa el hecho que las mujeres piden acciones para que no las maten, lo que les está importando es meter personas para que realicen ciertas acciones para que evitar lo que a ellos les molesta”, asegura.

Aunado a lo anterior, dice que el gobierno es el encargado de crear las políticas públicas y que debería encargarse de abrir un diálogo con las activistas.

Ayuntamiento se retracta

Durante la presentación de Mejoramiento de la Imagen Urbana del Centro Histórico, este 20 de octubre, Adán Domínguez Sánchez, gerente de la Ciudad, se retractó de las palabras de Jorge Luz Lepe.

Dijo que se había “malinterpretado” lo que había mencionado y que más bien buscan acercamientos con las colectivas feministas.

“ El secretario nunca habló de infiltradas, él dijo que hay personas infiltradas que luego buscan generar violencia, pero en el caso del Ayuntamiento, del personal del Ayuntamiento, lo que se da es un acompañamiento, un acercamiento y un apoyo” , dijo.

Asimismo, mencionó que sí hay grupos de activistas feministas que están en contacto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, aunque no todas lo han aceptado.

Por otra parte, dijo que no hay personas infiltradas entre las colectivas feministas, sino que las servidoras públicas que deciden participar con el movimiento “lo hacen en plena libertad y por su propia voluntad”.

Luego de las declaraciones de Jorge Arturo Cruz Lepe, la regidora Elisa Molina dijo que son preocupantes, mientras que la diputada Mónica Silva dijo que es lamentable que haya más preocupación en tener infiltradas que en garantizar derechos humanos de las poblanas.

Asimismo, la diputada Nora Escamilla, dijo que es impensable que Jorge Cruz Lepe siga en el cargo, haciendo uso de los recursos, luego de sus declaraciones.

