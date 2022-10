Kim Woo Jin, arquero de Corea del Sur, logró su cuarto título mundial en Tlaxcala, al obtener el oro en la final de arco recurvo.

El número dos del mundo ahora tiene su cuarto título, el primero desde 2018, que se suma a sus dos medallas de oro olímpicas y se mostró complacido de regresar al escenario de la Copa del Mundo después de tres años de ausencia.

De esta forma, Kim Woo Jin y An San, le dieron a Corea los dos títulos mundiales en arco recurvo que se disputaron este domingo 16 de octubre en la ciudad de Tlaxcala.

Para llegar a la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, Kim Woo Jin venció en cuartos de final al mexicano Jesús Flores; y a su compañero de equipo Kim Je Deok.

De acuerdo con la World Archery, Kim Woo Jin fue el primer arquero en la historia en anotar 700 puntos (de 720 posibles) en la ronda clasificatoria de 70 metros y 72 flechas, estableciendo récord en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016.

Aunque, posteriormente, fue batido por el estadounidense Brady Ellison.

Kim Woo Jin suma una medalla más a su trayectoria deportiva, donde ostenta 44 medallas en diversas etapas de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Por su parte, la medalla de plata fue para el español Miguel Alvariño García, ubicado en el cuarto lugar del ranking mundial de arco recurvo.

Lo obtenido por Alvariño García en Tlaxcala presenta un paso más para pensar en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego que para Tokio 2020, la Federación Española de Tiro con Arco decidiera abrir la plaza que Miguel había conseguido previamente.

El atleta llevó a juicio la decisión de la Federación de no respetar el lugar que Alvariño había conseguido. Sin embargo, se quedó sin ir a Tokio.

Quedarme sin ir a los Juegos me provocó una gran liada en la cabeza. A nivel mental tuve el riesgo de coger una depresión porque lo pasé fatal. De hecho no pude ni ver los Juegos por la tele, pero me di cuenta que ‘no estaba para mí’ hiciera lo que hiciera. Tenía dos opciones: que me matara, es decir dejar el deporte; o que me hiciera más fuerte... y me hizo más fuerte”, declaró previamente a medios europeos.