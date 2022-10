En el estado de Puebla, se han confirmado 77 casos de dengue hasta el 13 de octubre de 2022, de los cuales 17 son alarmantes, informó José Antonio Martínez García, secretario de Salud del estado.

El dengue es una enfermedad que puede ser transmitida a una persona por una picadura de un mosquito portador del virus, la cual se manifiesta de tres formas: fiebre de dengue, fiebre hemorrágica y shock hemorrágico.

Si bien, la enfermedad no resulta ser mortal en la mayoría de casos; sin embargo, en casos graves puede provocar sangrados internos o externos, lo que puede llegar a causar la muerte.

Medidas de prevención ante el dengue

La enfermedad del dengue es común en zonas endémicas del estado de Puebla, así como en zonas tropicales de Centroamérica y Sudamérica.

Ante ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha emitido las siguientes recomendaciones para prevenirlo:

Usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo

Usar repelente contra mosquitos

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas

Evitar la acumulación de basura

Lavar constantemente contenedores de agua como tinacos y cisternas

Utilizar larvicidas en contenedores para eliminar larvas de mosco

No dejar recipientes donde se acumule el agua

¿Cuáles son los síntomas que puede provocar el dengue?

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Puebla, los síntomas conocidos como “fiebre quebrantahuesos”, aparecen después de un período de entre cuatro y siete días.

Los síntomas del dengue más comunes en personas se presentan como dolor de cabeza, náuseas, aparición de sarpullido en el cuerpo, vómito, insomnio, falta de apetito y dolor abdominal.

Mientras que, en casos graves, la enfermedad puede ocasionar hemorragias internas o externas, convulsiones a causa de la fiebre, y una severa deshidratación.

Debido a que no hay vacuna para contrarrestar los síntomas de la enfermedad, los tratamientos a realizar en un paciente son: tomar abundantes líquidos, no automedicarse y no exponerse a otros piquetes para evitar una propagación a otras personas.

