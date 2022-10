Mike Schloesser, de Países Bajos, obtuvo la medalla de oro en arco compuesto, al imponerse con marcador perfecto, a Nicolas Girard, de Francia, en la Final de la Copa de Tiro con Arco.

Con este resultado, reafirmó su posición como número uno del ranking mundial, en la modalidad de arco compuesto varonil.

Schloesser llegó a la final tras vencer –en primera ronda– a James Lutz de Estados Unidos; y en la semifinal al mexicano Miguel Becerra.

De acuerdo con la World Archery, Mike Schloesser es uno de los atletas más condecorados y tiene el apodo de “Mister Perfect”.

En 2015, se convirtió en el primer arquero en la historia en anotar un máximo de 600 puntos en la ronda clasificatoria de 60 flechas bajo techo y fue campeón mundial en 2013 con solo 19 años.

Mike Schloesser está casado con la mexicana Gabriela Bayardo, de Tijuana, quien en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 compitió con el equipo de Países Bajos y obtuvo la medalla de plata en equipos mixtos.

Mientras que, la medalla de plata en esta Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco se la llevó Nicolas Girard, en un apretado encuentro, pues consiguió 149 de los 150 puntos necesarios, quedando solo a un punto de llevar la final a la flecha de desempate.

El bronce se lo quedó Jean Pizarro, de Puerto Rico, quien con puntaje perfecto (150 de 150 posibles), consiguió su primera medalla en la Copa Mundial de Tiro con Arco.

Por su parte, el único mexicano en la competencia, Miguel Becerra, ubicado en la octava posición del ranking, dijo sentirse satisfecho por su desempeño y consideró que este año ha sido el mejor de su carrera deportiva.

Aunque en la competencia no se dio la medalla, estoy feliz con el resultado. 2022 ha sido mi mejor año por mucho, he tenido buenas victorias y derrotas como todos, pero considero que he tenido un gran año”, dijo.