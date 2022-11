De enero a octubre de 2022, en la ciudad de Puebla se ha reportado el abandono de seis mil animales, entre perros y gatos, de acuerdo con cifras de la Fundación Hope.

En entrevista con Poblanerías.com, Farid Raftha, presidente de la Fundación Hope de Puebla, señaló que esta cifra de animales abandonados incrementó un 50% en comparación con el 2021.

Farid Raftha consideró que el tema económico es una de las razones por las que las personas abandonan a los animales. Además, algunas otras prefieren comprar en lugar de adoptar o porque prefieren a las mascotas ‘de raza’; por eso, cuando son animales criollos, se opta por abandonarlos.

“ Las personas muchas veces abandonan a sus mascotas porque ya no pueden con los gastos de alimentos y de cuidado de sus gatos y perros. O bien, en ocasiones los adoptan, pero después ya no quieren asumir la responsabilidad de cuidar a una mascota” , declaró.

El representante de la Fundación Hope indicó que, aunque no hay una cifra exacta de animales abandonados en la ciudad, se estima que por cada cirugía de esterilización que no se realiza, nacen 30 perros y gatos en las calles.

Hace unos meses, Estefanía Lazano, jefa del departamento de Bienestar Animal del ayuntamiento de Puebla, declaró a medios locales que –hasta el mes de julio de 2022– en la capital poblana hay un aproximado de 800 mil perros en la calle.

Mientras que, de la población felina, por cada cuatro habitantes, hay dos gatos abandonados, según estimaciones de la fundación Cattus.

Piden esterilización para evitar animales abandonados

El presidente de la Fundación Hope de Puebla consideró que una posible solución para evitar la sobrepoblación de perros y gatos en la calle sería organizar redadas para esterilizar, organizadas en conjunto con el gobierno municipal, rescatistas y fundaciones.

La propuesta –explicó– consistiría en esterilizar a perros y gatos, para resguardarlos durante un lapso de entre cinco y seis días. Después, en caso de no ser adoptados, se devolverían a la calle, con la seguridad de que estos no se reproducirán.

Sobre las acciones institucionales para frenar el abandono de animales y la sobrepoblación en las calles, la Fundación Hope opinó que el gobierno no toma en cuenta la situación de los animales abandonados, por lo que se deslindan de toda responsabilidad.

O bien, cuando se llegan a realizar estas campañas, el municipio cobra a las personas por realizar la cirugía, cuando la atención debería ser gratuita, declaró Farid Raftha.

Por esa razón, desde la fundación promueven y realizan campañas de esterilización a bajo costo.

“ Realizamos cirugías de esterilización por un costo de 180 pesos, así las personas que tienen mascotas, no tienen pretexto para no esterilizar a sus mascotas. Con esto, ayudamos a que no siga el problema de sobrepoblación animal” , dijo.

También organizan pláticas sobre tenencia responsable con las familias que quieren adoptar a un perro o gato, esto con el objetivo de darle una mejor calidad de vida a la mascota y evitar que representen un foco insalubre cuando estén en la calle.

De acuerdo con Farid Raftha, cuando estos animales mueren y se quedan abandonados en las esquinas de las casas o sobre carreteras, ocasionan que otros animales se contagien de bacterias, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades como: rabia, toxoplasmosis y tiña.

Maneras de apoyar a los animales en situación de calle

Evitar la comercialización y adoptar sería una de las maneras en que la población podría ayudar a los animales abandonados, pero, si no se pueden adoptar se les puede ayudar con sus cuidados y alimentos, señala Farid Raftha.

“ Se debe conservar el humanismo, se debe tener empatía por estos animales, también sufren. Por eso, no hay ningún inconveniente si las personas los alimentan, al contrario, los ayudan mucho” , mencionó el presidente de la Fundación Hope de Puebla.

Por otra parte, trabajar entre las personas y las veterinarias sería otra opción, como dividir los gastos médicos de estos animales abandonados.

“ Los veterinarios podrían bajar el costo de las esterilizaciones, pues en ocasiones están tienen un costo de entre 700 y los mil 200 pesos, mientras que las personas podrían pagar la mitad de costos para apoyar a los médicos y fundaciones” , señaló.

En la ciudad de Puebla, hay médicos veterinarios y fundaciones que ofrecen realizar las cirugías de esterilización a bajo costo, por ejemplo, la Fundación Hope esteriliza a perros y gatos por un precio de 180 pesos, un precio accesible para los poblanos.

