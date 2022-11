Rautel N. confesó que él mismo arrojó el cuerpo de Ariadna Fernanda, víctima de feminicidio, en la carretera rumbo a Tepoztlán, en Morelos.

Medios nacionales indica que el hombre lo declaró ante agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por lo que fue vinculado a proceso, como Vanessa N., novia de Rautel N.

Declaró que acudió en dos ocasiones al mismo lugar, una vez para dejar el cuerpo y otra para dejar pertenencias que se quedaron en su casa, donde ocurrió el feminicidio de Ariadna Fernanda, pues hay videos donde se le ve entrando normal, pero al salir ya la está cargando Rautel N. y la mete a la cajuela de su camioneta; luego, la dejó en el lugar que fue encontrada.

También mencionó que “todo lo hizo para no meter en problemas a su novia”, con quien se iba a casar en diciembre.

Mientras que la fiscalía capitalina determinó que si coincide la declaración con los peritajes que han realizado, pues se captó que su teléfono estuvo dos veces en el lugar donde se encontró a Ariadna Fernanda.

Sin embargo, aún no se determina exactamente cómo ocurrió la muerte de la joven, aunque la segunda autopsia que se realizó indica que murió a causa de múltiples golpes por parte de al menos dos personas.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, reiteró que la Fiscalía de Morelos declinó la carpeta de investigación y se le entregó a la de la Ciudad de México al ser de su competencia.

Mientras que Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, aseguró que ahora la investigación lo atraerá la Fiscalía General de la República (FGR), tras solicitárselo, para buscar una sentencia “ejemplar” para el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Desde el inicio de las investigaciones se señaló a la Fiscalía de Morelos de encubrir el feminicidio, pues dieron un dictamen opuesto diciendo que Ariadna Fernanda murió por intoxicación alcohólica.

Hay mensajes de Rautel N. donde se lee cómo se estaba poniendo de acuerdo para saber dónde dejar el cuerpo de la joven, además el hombre tiene negocios en dicho estado.

En ese sentido, una de las amigas de Ariadna Fernanda contó a través de videos en TikTok que ella y sus amigas temen por su seguridad, pues han recibido correos y han llegado camionetas afuera de sus domicilios.

Asimismo, detalló que sus teléfonos celulares los mantiene en su poder la Fiscalía de Morelos, por lo que temen que intenten inculparlas. Aunado a que no pueden disponer de dinero de su banco, pues las cuentas están bloqueadas.

“Es frustrante, porque desgraciadamente estamos en una época donde si no tienes tu celular y tus cosas, pues no tienes nada. Nos quedamos sin trabajo, no hemos podido acceder a nuestras cuentas y realmente no les importa”, dijo.