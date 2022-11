Este martes 8 de noviembre de 2022 se podrá observar en México un Eclipse Lunar Total, que se repetirá hasta 2025, el cual también es conocido como Luna de Sangre por su color peculiar.

De acuerdo a la NASA, el punto máximo del Eclipse Lunar se podrá ver a las 4:59 a.m., aunque a las 3:44 a.m. y a las 6:14 a.m. se podrá observar al 50%; en general, durará alrededor de una hora y media.

La Luna de Sangre o Luna Roja recibe precisamente ese nombre debido a su color peculiar, comúnmente ocurre en el Eclipse Lunar, es decir, cuando la Tierra se coloca entre la luna y el sol, tapando la luz de este último y se refleja en el satélite natural.

Aunque, dicho tono también se puede percibir cuando partículas de polvo humo o niebla, que hay en el cielo, se reflejan en el cuerpo celeste. Por ejemplo, en lunas llenas durante el otoño, cuando las hojas de árboles se pitan rojizas.

En esta ocasión, por el Eclipse Lunar, la Luna se verá de color rojizo-naranja, a 390.653 kilómetros de la Tierra, debido a la refracción, filtrado y dispersión de la luz por parte de la atmósfera de nuestro planeta, de acuerdo con científicos de la NASA.

“ Los eclipses lunares totales ocurren aproximadamente una vez cada año y medio en promedio. Si bien la Luna ha brindado generosas oportunidades para ver eclipses este año, los espectadores deben aprovechar el eclipse de noviembre porque el próximo eclipse lunar total no ocurrirá hasta 2025”, dijo Alphonse Sterling, astrofísico del Marshall Space Flight Center de la NASA.

Aunque hasta el 14 de marzo de 2025 se podrá ver el próximo Eclipse Lunar Total, habrá uno penumbral en octubre de 2023.

Para este tipo de eventos astronómicos, la NASA recomienda verlo desde un lugar cómodo y, de ser posible, alto, con las menos luces posibles —incluidas las del celular—, y se debe disponer de al menos media hora para que la vista se pueda adaptar a la oscuridad.

El Eclipse Lunar se podrán ver mejor en el campo que en la ciudad, por las condiciones en el ambiente, por eso se recomienda situarse en un sitio donde elementos como espectaculares u otros no obstruyan la vista, pero si el cielo está nublado o hay contaminación hay que tomar en cuenta que será difícil poder observar con claridad.

Aunque la NASA hará una transmisión en vivo para que cualquier persona pueda disfrutar del Eclipse Lunar, a través de este enlace.

¿Cuándo es el próximo Eclipse Lunar?

6 de mayo de 2023: Total

28 de octubre de 2023: Penumbral

25 de marzo de 2024: Parcial

18 de septiembre de 2024: Parcial

14 de marzo de 2025: Total

7 de septiembre de 2025: Total

3 de marzo de 2026: Total

28 de agosto de 2026: Parcial

20 de febrero de 2027: Penumbral

18 de julio de 2027: Penumbral

17 de agosto de 2027: Penumbral

12 de enero de 2028: Parcial

6 de julio de 2028: Parcial

31 de diciembre de 2028: Total

26 de junio de 2029: Total

20 de diciembre de 2029: Total

15 de junio de 2030: Parcial

9 de diciembre de 2030: Penumbral

