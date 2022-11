A partir del 1 de diciembre de 2022 entrará en vigor el programa Hoy No Circula en Puebla, aunque solo aplicará cuando haya contingencia ambiental.

Es decir, en caso de que se mantenga por dos días la mala calidad del aire, el Hoy No Circula en Puebla se aplicará de lunes a viernes de 05:00 a 22:00 horas.

El Hoy No Circula aplicará para 21 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Puebla, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), en su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla (POE).

De esta forma, los municipios de Puebla que tendrán Hoy No Circula son:

Puebla San Andrés Cholula Huejotzingo Domingo Arenas Tlaltenango Tepatlaxco de Hidalgo Amozoc Chiautzingo Ocoyucan Acajete Juan C. Bonilla San Felipe Teotlalcingo Coronango San Miguel Xoxtla San Salvador el Verde Atlixco Cuautlancingo San Martín Texmelucan San Pedro Cholula Santa Isabel Cholula San Gregorio Atzompa

El Hoy No Circula será solo para los hologramas “1” y “2” en vehículos de servicios particular, mercantil de carga, transporte público, ejecutivo y taxis, y aplicará de esta forma:

En el caso de vehículos matriculados en entidades federativas que no formen parte de las integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), y cuenten con Verificación Vehicular, podrán tramitar el holograma Testificación de Verificación Vehicular en la SMADSOT, y luego acatar lo establecido en la tabla del Hoy No Circula.

Por otra parte, no podrán circular los vehículos matriculados en el extranjero o Entidades Federativas fuera de Puebla y sin verificación vehicular; estos deberán tramitar un Pase Turístico en la SMADSOT.

Los vehículos pertenecientes a entidades de la CAMe sí podrán circular, aunque deben seguir de igual forma lo establecido en la tabla del Hoy No Circula. Estos son:

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

En general, automovilistas locales y foráneos que no cumplan con el Hoy No Circula, serán acreedores a una multa que podrá ir de 20 a 30 veces lo equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de mil 924.4 a 2 mil 886.6 pesos.

Además, se les retirará el vehículo hasta que paguen, aunque en caso de no concluir la contingencia ambiental entonces será hasta que esto ocurra.

Exentos del Hoy No Circula

Las medidas del Hoy No Circula tienen excepción a vehículos que:

Cuenten con holograma Exento “00” u “0”, tras verificación vehicular en Puebla y CAMe.

Utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar), obteniendo holograma “Exento”

Motocicletas

Sean destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos

La SMADSOT determine a través del establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión

Sean destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y cuenten con la autorización o permiso

Sean destinados a transportar o sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización

Sean destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica

Sean destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad competente

POB/KPM