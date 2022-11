Este 29 de noviembre de 2022, Isauro López Romero se convirtió en el nuevo coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en el municipio de San Pedro Cholula.

En entrevista con Poblanerías.com, el nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano señaló que, aunque encabeza esta coordinación, en realidad serán nueve personas las que la conformen, pues tienen la convicción que a través de la participación ciudadana podrán incidir en la agenda pública.

No es como los partidos de antes que tenían un presidente, un secretario, un tesorero, aquí las decisiones se toman en conjunto. Nuestra primer meta es tener perfiles ciudadanos, abrir las puertas del partido, generar perfiles que quieran participar desde la parte ciudadana”, dijo Isauro López.

Comentó que una de las primeras tareas que tendrá la coordinación de Movimiento Ciudadano en San Pedro Cholula será la de abrir las puertas del partido y que las personas se involucren para generar cambios desde la parte “ciudadana y responsable”.

Isauro López consideró que una de las principales problemáticas que atenderán desde la coordinación será la de la falta de servicios públicos y pedirán a los habitantes de las juntas auxiliares y las cabeceras que se los compartan.

Para eso, en los próximos días abrirán la Casa Naranja en San Pedro Cholula donde recibirán propuestas, quejas y peticiones sobre los servicios públicos y lo que consideren se puede mejorar dentro del municipio.

Además, dijo que cuentan con el apoyo la Fundación Municipios en Movimiento, con la que abarcarán más zonas de San Pedro Cholula.

Consideró que la participación ciudadana es una herramienta indispensable para comenzar a generar cambios dentro de la sociedad y esto, será su principal arma con miras al 2024.

Me cansé de estar en la opacidad, en la comodidad de estar solo quejándome. No me quiero quejar, quiero proponer y sumar para que la gente proponga. Todo lo que hagamos hoy será un lienzo en blanco y lo que podamos construir para el 2024 será un trabajo propio”, concluyó.