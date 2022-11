Lucero Saldaña Pérez, ex senadora y legisladora de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha levantado la mano para ser la candidata al gobierno municipal de la capital.

En entrevista con Poblanerías.com, Lucero Saldaña habló sobre el panorama político que enfrentará la oposición con miras al 2024, en la que el PRI buscará sí o sí aliarse con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Poblanerías ha recabado, en una serie de entrevistas con militantes priistas como Blanca Alcalá, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Masseu, que la alianza es el principal camino que tienen los partidos para hacer frente a Morena.

Para Lucero Saldaña, quien además fue nombrada secretaria de Alianzas Políticas dentro del PRI Puebla, actualmente, en este escenario político, ningún partido “puede solo”

Todo va a depender de las alianzas y los acuerdos de esas alianzas donde, si bien no estamos posicionados en Puebla como partido, en números, como el número uno, o número dos, sí estamos siendo pieza fundamental para poder dar el triunfo a la alianza”.

Bajo este escenario, Lucero Saldaña dijo que buscará encabezar la alianza partidista de PRI-PAN-PRD y ser la candidata al gobierno de la ciudad de Puebla.

Soy de las que ha tenido una carrera, básicamente legislativa. He sido siete veces legisladora –algo que no es fácil para una mujer– y ser dos veces senadora. Esto me ha permitido entender que se puede trabajar en la pluralidad, que se puede avanzar en el consenso”, señaló Lucero Saldaña.