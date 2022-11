En el Mundial de Taekwondo 2022, en Guadalajara, Jalisco, México obtuvo 6 medallas por parte de los taekwondoínes nacionales, en el campeonato realizado del 13 al 20 de noviembre de 2022.

De acuerdo a la Federación Mexicana de Taekwondo, todo comenzó con Leslie Soltero el 15 de noviembre, cuando obtuvo la medalla de oro en la categoría de -67 kilogramos, luego de vencer en la final a la serbia Aleksandra Perisic, de Serbia, por 2-1.

“ Estoy muy feliz de poder hacer historia en casa, llena de orgullo y felicidad de poder escuchar el Himno Nacional. Me tiene en shock y ser campeona del mundo no me lo creo, pero estoy muy contenta. Estamos con la meta para ir a París y hay que seguir trabajando. El oro sabe a felicidad, no tengo palabras ”, dijo la mexicana.

El mismo día, Bryan Salazar se quedó con el bronce, en la categoría de -87 kilos, pues en la Semifinal fue derrotado por Mingkuan Meng, de China, por 2-0.

Por otra parte, el 16 de noviembre, Daniela Souza se unió a la lista de medallistas en el Mundial de Taekwondo 2022, luego de vencer 2-1 a Panipak Wongpattanakit, de Tailandia.

“ Es un honor representar a mi país de esta forma y para mí es único este logro. Tenía esta meta personal de meterme a la zona de medallas después de haberme quedado en el quinto sitio en Manchester 2019, y no me podía detener con tanto trabajo que me costó llegar a esta instancia”, dijo.

Un día después, Carlos Sansores hizo lo propio, se colgó el oro pues derrotó a Iván García, de España, en la categoría de -87 kilos.

Los logros de los mexicanos no terminaron con la cuarta medalla, ya que César Rodríguez se hizo de la primera plata y quinta presea para México, puesto que venció a a Gergely Slim, de Hungría, en la categoría -54 por 2-0.

Para finalizar, el 20 de noviembre, Brandon Plaza se colgó la medalla de bronce, tras quedar 2-0 contra Vito Dell’Aquila, de Italia, quien avanzó a la final.

El Campeonato Mundial de Taekwondo de 2022 se realizó del 13 al 20 de noviembre en el Centro Acuático Panamericano de Guadalajara, Jalisco.

El siguiente Mundial, donde los mexicanos buscarán su lugar, es en Bakú, Azerbaiyán, en 2023.

El recuento de las medallas de México en el Mundial de Taekwondo 2022

Los mexicanos que consiguieron medallas en el Mundial de Taekwondo 2022, fueron:

Oro : Leslie Soltero (-67 kilos)

: Leslie Soltero (-67 kilos) Bronce : Bryan Salazar (-87 kilos)

: Bryan Salazar (-87 kilos) Oro : Daniela Souza (-49 kilos)

: Daniela Souza (-49 kilos) Oro : Carlos Sansores (-87 kilos)

: Carlos Sansores (-87 kilos) Plata : César Ródriguez (-54 kilos)

: César Ródriguez (-54 kilos) Bronce: Brandon Plaza (-58 kilos)

