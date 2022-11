OPINIÓN: Cowboys tiene al próximo Defensivo del Año

Es el último cuarto y Micah Parsons negocia su última entrada al encuentro. Los Cowboys han dado una paliza a los Vikigns y van arriba por 37 puntos.

–“Esta es la serie. Necesito en estar en esta serie. Quiero más series, quiero entrar”, dice.

–“Vas a jugar el jueves”

–“¿Qué quieres decir? Prefiero no entrenar. Si no me dejan jugar, no voy a entrenar”, reclama.

La competencia la trae en la sangre y se enfila a ser nombrado el defensivo del año.

Venía un mal partido. Ante Packers mostró un bajo nivel que casi pasó desapercibido. Contra Vikings, solo necesitó de un par de jugadas para dejar claro cómo sería toda la tarde: ir por el quarterback y provocar balones sueltos.

El mayor atributo es su condición física. Taclea, contiene, evita bloqueos, presiona, corre y atrapa. Por algo ganó el premio al Mejor Novato Defensivo en la temporada pasada y se perfila para ser el Mejor Defensivo de la NFL, dejando de lado a otros jugadores como T.J Watt, Myles Garrett y Aaron Donald.

A falta de siete semanas para concluir la temporada regular, Micah Parsons está a tres capturas de igualar el récord de 2021 cuando consiguió 13.

Hasta ahora ha forzado tres balones sueltos y ha recuperado uno más. En estos dos parámetros, ya logró y superó lo del año pasado, respectivamente.

Más datos: en esta temporada ya suma cuatro juegos en los que hace dos capturas o más y es el segundo jugador con más sacks en la NFL. El primero es Matt Judon, de Patriots, con 13.

Con estos números, logró una hazaña sin precedentes desde que, en 1982, las capturas se convirtieron en una estadística oficial en la NFL: el linebacker en lograr siete juegos con al menos dos capturas en los primeros 23 juegos de su carrera.

Micah Parsons doing Micah Parsons things! Sack + forced fumble and the @DallasCowboys have the ball! 📺: #DALvsMIN on CBS

📱: Stream on NFL+ https://t.co/nraAG7X28b pic.twitter.com/uarCmEKc74 — NFL (@NFL) November 20, 2022

Shawne Merriman y Terrell Suggs tuvieron seis juegos de este tipo en esta etapa de su carrera. Reggie White, Dwight Freeney y Aldon Smith están entre los ocho jugadores con cinco juegos de dos capturas, de acuerdo con la estadística de Cowboys.

Hace unos meses, Micah Parsons dijo en una entrevista con CBS Sports que aspira superar las 13 capturas que logró en su temporada de novato. Y su objetivo será vencer la marca histórica de 22.5 que T.J. Watt empató en 2021.

“15 [capturas] sería lo mínimo”, dijo. “Quiero alcanzar los 15. Pero definitivamente 23 es la meta, para romper el récord”.

Micah Parsons es parte del engranaje defensivo de Cowboys que, con el paso de la temporada ha mejorado y ha conseguido ser un poco más disciplinado, no cometiendo castigos, luciendo concentrados. De mantener la constancia y el buen ritmo, quizá pueda conseguir su objetivo.

Semana 12